Dimarco parla chiaro: “Qui si azzera tutto. Ecco cosa sappiamo”

Il terzino alla vigilia di Atletico-Inter: “Non dovremo sbagliare l’approccio. Spero di sbloccarmi in Champions”

“Sarà una gara difficile come tutte, il nostro vantaggio è minimo per cui non dovremo sbagliare l’approccio”. Lo ha detto Dimarco nella conferenza di vigilia, dove era presenta anche Simone Inzaghi, della sfida con l’Atletico valevole per il ritorno degli ottavi Champions.

“Conosciamo la loro forza e la loro storia in questa competizione – ha aggiunto il terzino dell’Inter – Scenderemo in campo per fare la nostra partita, come avvenuto all’andata. Se siamo preparati a un’atmosfera calda? Sicuramente, il pubblico lo abbiamo avuto già a San Siro. In casa sono forti perché i tifosi danno una grande spinta, ma penso che in Champions League cambi relativamente casa o trasferta. Serve sempre la stessa mentalità“.

“Vogliamo arrivare fino in fondo – sottolinea Dimarco, che domani partirà dal 1′ dopo la panchina col Bologna – Qui si azzera tutto quello che stiamo facendo in campionato, dovremo fare la nostra partita. Sono contento per il momento che sto passando, ma soprattutto per quello che di straordinario sta facendo la squadra. Spero di sbloccarmi in Champions“.