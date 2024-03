Due grandi club e incontro a Madrid: Lautaro, ecco cosa succede

Non solo capitano, oggi l’attaccante argentino è anche il ‘simbolo’ dell’Inter con la quale ha un contratto fino a giugno 2026

Lautaro tornerà titolare domani sera al ‘Civitas Metropolitano’, dove l’Inter si giocherà la qualificazione ai quarti di Champions League dopo lo stretto 1-0 conquistato nella gara d’andata. L’argentino affronterà ancora una volta la squadra a cui fu a un passo, inverno 2018, prima dell’ingresso in scena di Zanetti e soci.

Prima o dopo l’incontro con l’undici di Simeone, in crisi nera ma fin qui mai battuto in casa, andrà in scena proprio a Madrid un vertice tra il suo agente Alejandro Camano e i dirigenti interisti. L’argomento, ovviamente, sarà il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

Le parti cercheranno di avvicinarsi, se non arrivare al fatidico accordo che accontenterebbe tutti. La distanza è di circa due milioni, con il capitano dell’Inter che punta a strappare un ingaggio da top player, ovvero sui 10 milioni a stagione (ora ne prende 6 più bonus), mentre Marotta e Ausilio partono da una base intorno agli 8.

Possibile un’intesa a metà strada, con l’argentino che potrebbe essere alla fine accontentato attraverso l’inserimento di una serie di bonus, più e meno facilmente raggiungibili. Il nuovo contratto del classe ’97, capocannoniere indiscusso della Serie A con 23 gol, dovrebbe avere come data di scadenza giugno 2028, se non addirittura giugno 2029.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ due top club stranieri hanno chiesto informazioni su Lautaro approfittando della situazione di stallo. Al momento, però, nulla di concreto, anche perché l’attaccante sta bene a Milano e ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto. Idem l’Inter, la quale peraltro ragionerebbe su una cessione del ventiseienne solo in caso di offerta davvero irrifiutabile. Si parla, non a caso, di una valutazione sui 150 milioni.

🔥Il polacco Marciniak arbitrerà Atletico-Inter

👀Precedenti così così: dallo 0-0 in casa del Porto, che regalò la qualificazione ai quarti Champions, alla fine di Istanbul…#Marciniak #AtleticoInter #UCL pic.twitter.com/XZ6KJH6hJg — Interlive (@interliveit) March 11, 2024

Lautaro capitano e simbolo: 128 gol in quasi sei stagioni all’Inter

Non solo capitano, oggi Lautaro è anche il ‘simbolo’ dell’Inter. Arrivato nell’estate 2018 per circa 25 milioni di euro, quella in corso è la sua sesta stagione in maglia nerazzurra. Nonché quella della consacrazione ai massimi livelli.

In quasi sei anni, Lautaro ha disputato 273 partite mettendo a segno 128 gol. Di questi, 102 in Serie A. È diventato il settimo giocatore di nazionalità argentina capace di superare il traguardo delle 100 marcature in massima serie. A Madrid proverà a trascinare l’Inter ai quarti di Champions, dove finora non ha segnato tanto, 12 reti in tutto, con le ultime due siglate nella fase a gironi di quest’anno. Contro Real Sociedad e Salisburgo, due ‘pesanti’ ai fini della qualificazione.