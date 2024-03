Rifinutura pre-Atletico: urlo Inzaghi alla squadra, cosa ha chiesto

Momento della verità per l’Inter di Inzaghi nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid di Simeone, serenità e concentrazione nell’allenamento di rifinitura della vigilia

Dopo due settimane di partite giocate con grande premura e attenzione soprattutto nell’impiego delle giuste risorse in mezzo al campo per non rovinare gli assetti ma allo stesso tempo risparmiare le energie in vista degli impegni più cruciali sulla tabella di marcia nerazzurra di questo finale di stagione, l’Inter si trova nuovamente faccia a faccia con l’Atletico Madrid nella sfida finale di questi ottavi di Champions League.

La cornice del Metropolitano della capitale spagnola sarà ostica da vivere, per via del calore del pubblico dei ‘Colchoneros’ e della capacità da parte della squadra biancorossa di Diego Simeone di riuscire a rendere il proprio terreno di gioco una vera fortezza per tante avversarie.

A tal proposito Simone Inzaghi ha deciso di intensificare l’approccio agli allenamenti nel corso degli ultimi giorni anche a seguito della sfida di campionato giocata contro il Bologna, sfruttando anche il martedì come giorno in più per poter lanciare un’ultima seduta di rifinitura antecedente la partenza verso Madrid.

Inzaghi chiede qualità in mezzo al campo, tutto pronto per Atletico Madrid-Inter

Sui campetti di Appiano Gentile sono stati svolti esercizi tattici, di palleggio e defaticamento, mentre l’aria che si respirava era decisamente serena e giocosa. Una caratteristica propria di tutte quelle squadre che fanno del gruppo un elemento chiave delle proprie prestazioni, senza tuttavia cadere nel banale o nella negligenza in vista di impegni stagionali davvero importanti.

In uno spezzone di gioco, lo stesso Inzaghi ha chiesto alla squadra “dieci minuti di qualità“, urlando a gran voce. Richiesta lecita volta a spezzare l’atmosfera giocosa e raccogliere la massima concentrazione possibile in un brevissimo frangente di gioco. Del resto è proprio in brevi e concitate frazioni di partita che tutto potrebbe cambiare, grazie ad una giocata o un singolo episodio decisivo. Per il tecnico piacentino, insomma, nulla è lasciato al caso.

🎥 #Inter – La rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile prima della partenza per Madrid #AtleticoInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/qe63R4DB5F — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 12, 2024

Fra le tante notizie positive della soleggiata giornata vissuta al Suning Training Centre, l’Inter ha visto tutti i suoi protagonisti pienamente a disposizione delle linee guida di Inzaghi. Eccezion fatta, come noto, per gli infortunati e lungodegenti Juan Cuadrado e Stefano Sensi ma anche per le recenti tegole Marko Arnautovic e Carlos Augusto entrambi ufficialmente assenti nella lista convocati per la trasferta di Madrid. Tutto sembra essere ormai pronto.