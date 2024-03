Streaming di partite di calcio in diretta: come vederle nel modo giusto?

Sei un appassionato di calcio e ami guardare le partite in live streaming? Sei sicuro di farlo nel modo giusto? Che tu preferisca smartphone, tablet, pc o Smart TV, ci sono alcuni accorgimenti a cui dovresti prestare attenzione per goderti al massimo i tuoi incontri preferiti. Dalla scelta del dispositivo alla piattaforma, dalla qualità alla tipologia e velocità della rete, sono molti i fattori da tenere in considerazione se non vuoi che la tua partita venga interrotta proprio sul più bello. In questo articolo ti forniremo dei pratici suggerimenti per guardare in live streaming il meglio del calcio e, al contempo, tenere la tua connessione al sicuro.

Affidarsi solo a piattaforme streaming ufficiali

Il modo migliore per guardare le partite di calcio in diretta è quello di affidarsi a piattaforme ufficiali, come DAZN, NOW, Mediaset Infinity e quant’altro. Si tratta di canali sicuri che forniscono servizi di qualità, permettendo di vedere i principali campionati e competizioni europee (Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Premier League ecc.). È bene sottolineare, inoltre, che lo streaming illegale costituisce un reato, motivo per cui è indispensabile affidarsi esclusivamente a piattaforme autorizzate.

Meglio non connettersi a reti pubbliche

Per quanto riguarda le reti pubbliche, sono due i principali fattori da tenere in considerazione. Innanzitutto, il Wi-Fi pubblico dispone di una banda limitata che può rallentare la fruizione del contenuto streaming, in quanto più dispositivi sono connessi nello stesso momento. In secondo luogo, le reti pubbliche non sono considerate molto sicure se non si adottano le giuste precauzioni. Infatti, spesso vengono utilizzate dagli hacker per intrufolarsi nel sistema dell’utente e carpire le informazioni sensibili per poi mettere a segno un attacco (furto di dati o di credenziali, frode creditizia, truffa monetaria, malware o software dannosi che infettano il dispositivo e quant’altro). Pertanto, il nostro consiglio è quello di evitare di connettersi alle reti pubbliche, sia per motivi di sicurezza che per la qualità dello streaming.

Stare il più possibile vicini al router

Anche la posizione rispetto al router può influire sulla qualità e stabilità dello streaming. Se guardi il match da una lunga distanza, il segnale potrebbe essere più debole. Se non riesci a posizionarti in prossimità del router, ti consigliamo di utilizzare un ripetitore. In questo modo, la tua visione non verrà ostacolata e potrai guardare la partita ovunque ti trovi in casa. Per una migliore fruizione del contenuto, controlla anche quanti dispositivi sono connessi al Wi-Fi: scollega quelli che non utilizzi mentre guardi il match per non affollare la rete.

Controllare la velocità e il tipo di connessione

Per godersi al massimo le partite di calcio in live streaming, è fondamentale disporre di una connessione veloce, così da evitare fastidiose interruzioni proprio sul più bello. Per verificarla, è possibile effettuare uno speed test, cercandolo direttamente sul motore di ricerca. La velocità ideale è:

0 Mbps, se guardi la partita da smartphone

9 Mbps, se scegli il PC o la Smart TV

16 Mbps, se vuoi guardarla in Full HD con profilo 1080p.

È indispensabile controllare anche il tipo di connessione. Meglio il 4G, se non addirittura il 5G.

Preferire il grande schermo

La scelta del dispositivo su cui guardare la partita di calcio in live streaming è fondamentale per non perdersi neanche un passaggio. Smartphone e tablet hanno schermi troppo piccoli per godersi a pieno il match. Il PC può essere una buona via di mezzo, ma il dispositivo migliore è sicuramente la Smart TV. Puoi accedere direttamente dalle app della TV oppure collegare il tuo dispositivo attraverso la condivisione dello schermo.

Usare una VPN

Un altro fattore indispensabile, ma che molti trascurano, è l’utilizzo di una VPN durante la visione di partite di calcio live. I server VPN (“Rete Virtuale Privata”) creano un tunnel crittografato per tutelare la tua privacy, i tuoi dispositivi e la tua connessione quando navighi in rete. Durante lo streaming, le VPN Italia sono fondamentali per due motivi:

Proteggono la tua connessione Internet da occhi indiscreti, in quanto mascherano il tuo indirizzo IP, fornendo quello del server VPN al sito di destinazione.

Ti permettono di accedere a contenuti streaming italiani quando sei all’estero, permettendoti di superare le restrizioni territoriali.

È importante ricordare che, scegliendo un servizio premium, i tuoi dispositivi saranno anche al sicuro dagli attacchi di malintenzionati, in quanto questi strumenti ti avvisano della presenza di eventuali malware, software dannosi o link sospetti prima che possano infettare i tuoi device.

Collegare un cavo ethernet

Se guardi la partita da casa, non limitarti alla rete Wi-Fi. Puoi collegare la tua Smart TV con il cavo ethernet così da ottimizzare la velocità della connessione Internet. La rete cablata, infatti, consente una minore dispersione del segnale e un miglior download dei dati, assicurandoti così una visione nettamente superiore rispetto a quella che otterresti con il Wi-Fi.