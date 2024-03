DIRETTA Champions, Atletico Madrid-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Inzaghi gioca contro l’Atletico Madrid di Simeone nel ritorno degli ottavi di Champions League. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo dell’Atletico Madrid in Spagna in una gara valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono proseguire la clamorosa striscia positiva che, grazie al successo sul Bologna, ha portato a dieci le vittorie di fila in Serie A con lo scudetto sempre più vicino. Per andare avanti nella competizione, pur privi degli infortunati Carlos Augusto e Arnautovic, basterebbe un pareggio, mentre una sconfitta di misura porterebbe la gara ai tempi supplementari. Dall’altra parte i biancorossi dell’ex Diego Pablo Simeone, che invece sono reduci dal ko contro il Cadice nella Liga che rischia di mettere in discussione il quarto posto, devono vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione e ottenere il pass per i quarti di finale. La partita sarà trasmessa in tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva solo sulla app di Amazon Prime. All’andata i meneghini hanno avuto la meglio con il punteggio di 1-0 grazie al gol siglato da Arnautovic. Interlive.it vi offre il match dello stadio Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Inter live in tempo reale.