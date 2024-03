“Lo hanno insultato”: Samardzic-Inter, riesplode il ‘caso’

Il futuro della mezz’ala dell’Udinese potrebbe essere alla Juventus. Da tempo Giuntoli è al lavoro per portarlo a Torino

Torna in superficie una dei ‘casi’, o meglio dire delle telenovele dello scorso calciomercato estivo. Quella con protagonisti Samardzic e l’Inter, un matrimonio che alla fine non si è celebrato dopo che l’entourage del tedesco, capitanato dal papà, ha avanzato nuove richieste economiche tra ingaggio e commissioni successivamente all’accordo raggiunto tra il club e l’intermediario Pimenta.

Sulla vicena è tornato a esprimersi lo stesso Samardzic, nell’intervista concessa a ‘Cronache di Spogliatoio’. La mezz’ala dell’Udinese ha raccontato cosa gli è successo in quei giorni, aggiungendo di non avere rimpianti per il mancato approdo in nerazzurro.

“Ho imparato a essere glorificato, ma anche a prendere qualche batosta. Come la scorsa estate, dove ho vissuto in prima persona una situazione spiacevole. Stavo trattando con l’Inter, però poi non se n’è fatto più niente”.

Il classe 2002 svolse anche le visite mediche, facendosi immortalare con la sciarpa dell’Inter. Poi l’incontro in sede tra suo papà e la dirigenza interista ha di fatto mandato a monte l’operazione che era stata chiusa sui 20 milioni più il cartellino di Fabbian: “Quando sono sorti i primi problemi, ho aperto il telefono e ho trovato tantissimi insulti in chat – ha svelato – Ogni ora aumentavano e ogni commento sul mio profilo parlava di quello. Mi sono promesso immediatamente di guardare avanti, che avrei trasformato quelle offese in carica per andare ancora più forte. Tuttavia mi hanno ferito quei tifosi che mettevano in cattiva luce mio padre, che lo insultavano dicendo che pensava soltanto ai soldi e che mi stesse rovinando la carriera“.

“Dopo tutto quel caos, mi sono guardato dentro e ho capito che non ho avuto alcun tipo di rimpianto per com’è andata la vicenda, di non essere andato all’Inter”, conclude Samardzic.

La stagione deludente di Samardzic. Probabile futuro alla Juve

Alla fine, Samardzic è rimasto all’Udinese. La sua stagione terza stagione in Friuli è stata molto deludente, con tante panchine e appena 3 gol messi a segno in 25 presenze complessive.

A gennaio ci ha provato il Napoli, anch’esso scontratosi con le richieste importanti di suo papà. Senza contare la questione diritti di immagine. Per lui si profila un futuro in bianconero, cioè alla Juventus visto che Giuntoli lavora da tempo più o meno sottotraccia per portarlo a Torino.