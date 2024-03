Mondiale per Club: le squadre già qualificate e quanto incasserà l’Inter

Inter già qualificata e Juventus aggiunta dopo il forfait del Napoli in Champions, ecco le date della disputa della nuova formula del Mondiale per Club nel 2025 con gli incassi delle squadre partecipanti

L’Inter è tornata a calcare i grandi palcoscenici d’Europa con uno slancio pazzesco nel giro di un paio di anni e appena un annetto fa è riuscita nell’impresa di sfiorare il tetto del Vecchio Continente nella sfida giocata in finale di Champions League contro il Manchester City. Una prova degna del blasone di un club rinato e riprova del fatto che, in questa stagione, la formazione di Simone Inzaghi è davvero inarrestabile anche grazie ad alcune mosse di mercato ben ponderate.

Tutto lascia intendere che questa Inter possa vincere lo Scudetto ed apporre la seconda stella sul petto tanto ricercata nell’ultimo decennio di monopolio Juventus, così da poterla esporre innanzi agli occhi del mondo intero anche nel 2025, quando verrà tagliato il nastro d’inaugurazione della nuova edizione del Mondiale per Club. Questa competizione FIFA è stata completamente rinnovata nel format e permetterà a trentadue squadre provenienti da ogni confederazione internazionale di potersi battere per sollevare quello che diventerà realmente il trofeo per club più prestigioso in assoluto.

Al momento, secondo il conteggio delle squadre già qualificate alla competizione, le ventuno prescelte al momento attendono le ultime undici ancora in ballottaggio per un posto in prima fila. In Europa ne mancherebbero ancora due, con Atletico Madrid e Barcellona vicinissime nella speciale classifica a punti ed una possibilità in più per il Salisburgo che dovrà comunque vedersela con la potenziale vincente della finale di Champions League nel caso in cui questa fosse, ipotizzando, Arsenal o PSV.

Inter e Juve al Mondiale per Club, nodo calendario e almeno 50 milioni di ricavi

Quel che più interessa ai tifosi nerazzurri è che l’Inter sia già qualificata e dopo il forfait del Napoli proprio in favore della formazione catalana di Xavi, ci sarà anche la Juventus per meriti sportivi precedenti.

Ciò che invece mette un po’ in apprensione le varie realtà del calcio internazionale sono soprattutto i range temporali entro i quali tale manifestazione sportiva potrebbe trovare spazio nell’estate del 2025 quando, in contemporanea, verranno giocate anche le qualificazioni al Mondiale per Nazionali oltre alla Final Four di Nations League in Europa. Una congestione di impegni non indifferente, a cui oltretutto andranno sovrapposti anche i seguenti ritiri precampionato della stagione in fase di progettazione che spesso vengono dislocati negli Stati Uniti o in Giappone.

A stemperare l’attesa ci sono comunque delle stime vaghe e lontane sugli introiti derivanti dalla partecipazione e dall’avanzamento nella fase ad eliminazione del Mondiale per Club. L’Inter, come tutte le altre squadre partecipanti già qualificate, avrà una garanzia di almeno 50 milioni di euro. A questi potrebbero poi aggiungersi anche altrettanti milioni per un totale complessivo di 100 milioni in caso di vittoria.