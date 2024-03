Rigori decisivi, Inter fuori dalla Champions: Lautaro sbaglia ancora

Cronaca, tabellino, top e flop della sfida fra Atletico e Inter andata in scena al Civitas Metropolitano e valevole per il ritorno degli ottavi Champions

L’Inter è fuori dalla Champions. Al ‘Civitas Metropolitano’, i nerazzurri giocano una partita non all’altezza facendosi rimontare dall’Atletico per poi soccombere ai calci di rigore.

Come prevedibile, l’Atletico parte aggredendo altissimo e con una pressione a tratti asfissiante. Sommer deve subito sporcarsi i guanti respingendo il tiro da ottima posizione di Lino. Pian piano l’Inter si sistema cominciando rendersi pericolosa con giocate verticali che trovano scoperta la squadra spagnola. Dumfries spreca quasi a tu per tu con Oblak, poi poco dopo la mezz’ora i nerazzurri passano con una grande azione a sinistra conclusa con freddezza e col destro da Dimarco. Nemmeno il tempo di esultare, però, che l’Atletico pareggia: erroraccio di Pavard e Griezmann non perdona. L’Atletico continua a spingere anche nella ripresa, sprecando subito un paio di palle gol con Griezmann stesso e Morata. Sul piano agonistico non c’è partita.

L’Inter fatica a ripartire e, quando ci riesce, sbaglia nell’ultimo passaggio. Il fortino sembra resistere, con Thuram e Barella che sprecano due occasioni clamorose per chiudere i giochi. Ma a quattro dal novantesimo la difesa si fa trovare scoperta, de Vrij si perde Depay che batte Sommer all’angolino. Rimonta completata e supplementari, dove l’Inter riguadagna campo fallendo un paio di chance. Si va ai rigori, che sono un disastro: sbagliano Sanchez, Klaassen e, alla fine, quello decisivo, Lautaro, con il suo tiro che finisce alle stelle.

Pagelle e tabellino Atletico-Inter

TOP

SOMMER – Puntuale, una saracinesca. Tiene in vita l’Inter

FLOP

LAUTARO – Stavolta è decisivo in negativo. I rigori non sono roba per lui…

MKHITARYAN – La classe dell’armeno è mancata. Nel secondo tempo sbaglia davvero tanto.

PAVARD – Colpevole sul gol di Griezmann, si distrae anche in altre occasioni. Finisce da tornante.

DUMFRIES – Il confronto con Lino lo vede soccombere, seppur il collega di fascia non abbia fatto chissà cosa. Questo è emblematico circa la sua prova al di sotto della sufficienza.

ATLETICO-INTER 2-1 (3-2 d.c.r.)

32′ Dimarco, 35′ Griezmann, 86′ Depay

Sequenza rigori: Calhanoglu GOL, Depay GOL, Sanchez SBAGLIATO, Saul SBAGLIATO, Klaassen SBAGLIATO, Riquelme GOL, Acerbi GOL, Correa GOL, Lautaro SBAGLIATO

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 6; Savic 6,5, Witsel 7, Hermoso 6,5; Molina 6 (78′ Barrios 7), De Paul 6,5 (70′ Correa 7), Koke 6,5, Llorente 6,5 (98′ Azpilicueta s.v.), Lino 6,5 (70′ Riquelme 7); Griezmann 7,5 (106′ Saul s.v.), Morata 5 (78′ Depay 7,5). All.: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer 8; Pavard 5,5, De Vrij 5,5, Bastoni 5,5 (72′ Acerbi 6); Dumfries 5,5 (72′ Darmian 6), Barella 6 (83′ Frattesi 6), Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 5 (110′ Klaassen s.v.), Dimarco 6,5 (83′ Bisseck 6,5); Thuram 6,5 (102′ Sanchez 6,5), Lautaro 5,5. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marciniak (POL)

AMMONITI: Hermoso, Koke, Calhanoglu, Acerbi, Bisseck