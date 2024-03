Anche l’agente di Barella a Madrid: rinnovo a un passo, i dettagli

Nella capitale spagnola, prima del match di Champions con l’Atletico, la dirigenza dell’Inter ha incontrato anche il procuratore della mezz’ala in scadenza a giugno 2026

Non solo Camano, ieri a Madrid era presente anche l’agente di Nicolò Barella, Alessandro Beltrami. I colloqui per il rinnovo della mezz’ala nerazzurra sono molto avanzati, più di quelli per Lautaro Martinez. Anche l’attuale contratto del numero 23 scade a giugno 2026.

La dirigenza dell’Inter ha incontrato anche il procuratore di Barella. Stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intesa per il prolungamento è stata sostanzialmente trovata. Barella dovrebbe prolungare fino a giugno 2029 con annesso aumento di stipendio fino a circa 7 milioni a stagione, tra parte fissa e bonus – individuali e di squadra – più e meno facilmente raggiungibili. Mancherebbe solo il via libera del presidente Zhang, atteso a breve a Milano.