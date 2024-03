Game over Inter, Calhanoglu: “Percorso giunto al termine”

Termina il percorso dell’Inter in Champions League nel rammarico generale, anche Calhanoglu e Thuram delusi ma resta ancora l’obiettivo principale da portare a casa per i tifosi

Non è stato il risultato che l‘Inter aveva preventivato di leggere sul finale ma alla vigilia tutti gli indizi avevano comunque fatto presagire ad una sfida particolarmente difficile, contro un’avversaria altalenante ma sempre galvanizzata dalla presenza dirompente dei settantamila dell’inespugnabile Metropolitano.

Con merito per la prova di carattere degna di una squadra allenata da Diego Simeone, l’Atletico Madrid passa ai quarti di finale di Champions League lasciando dietro gli ex finalisti dell’ultima edizione, ora moralmente abbattuti ma pur sempre grati per aver compiuto fino a questo momento un percorso eccezionale anche nella massima competizione europea per club.

Fra i tanti messaggi piovuti nelle scorse ore volti a rafforzare nuovamente il vigore di squadra per le battute finali della stagione, c’è anche quello del centrocampista turco Hakan Calhanoglu. Sui propri canali social il calciatore ex Milan non ha voluto far mancare il proprio supporto nei riguardi di tutti i tifosi che sia sugli spalti che da casa hanno supportato a gran voce e con la solita sferzante passione la causa di Simone Inzaghi e il resto della ciurma nerazzurra.

Da Calhanoglu a Thuram, ringraziamenti e testa allo Scudetto dopo il forfait in Champions

“Il nostro percorso in Champions è giunto al termine nonostante gli sforzi. Ma al di là di questo apprezziamo il sostegno dei fan, per questo vi ringraziamo”, ha annunciato in prima battuta il calciatore.

Poi il messaggio si è tramutato in un incitamento ulteriore per percorrere insieme gli ultimi passi verso l’involata per lo Scudetto che potrebbe giungere persino con largo anticipo: “Abbiamo ancora un traguardo da raggiungere e dobbiamo concentrarci per rendere questo sogno realtà”, ha poi concluso Calhanoglu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)

Alle parole del centrocampista turco si sono affiancate anche quelle del centravanti francese Marcus Thuram, autore di una prova complessivamente in chiaroscuro con occasioni golosissime sfuggitegli dai piedi: “Grande delusione per l’eliminazione ma ho fiducia in questa squadra, nei miei fratelli e nella mia famiglia. Abbiamo ancora molto da fare, quindi testa alta”, ha rammendato il calciatore a tutti i suoi supporter.