In estate l’Inter proverà a disfarsi dell’austriaco per una seconda punta più giovane e integra. L’ex Bologna è costato sui 10 milioni tra prestito e obbligo di riscatto

L’Inter proverà a cedere Arnautovic, abbiamo scritto qui su Interlive.it lo scorso 20 febbraio. La notizia ha trovato conferme in queste ore. “Via Sanchez e Arna”, titola stamane ‘La Gazzetta dello Sport’.

La ‘rosea’ lega la decisione di liberarsi di Arnautovic quasi del tutto all’uscita dalla Champions. In realtà la scelta è stata fatta già da qualche mese. Troppi gli infortuni, l’ultimo lo terrà fuori 3-4 settimane, con Marotta e Ausilio che proveranno a disfarsene per prendere una seconda punta più ‘credibile’ dell’ex Bologna, costato sui 10 milioni tra prestito e obbligo di riscatto appena scattato.

Il reparto avanzato della prossima stagione potrebbe essere composto da cinque elementi, visto che tra nuova Champions e Mondiale per Club il numero di partire sarà più alto. Il quinto potrebbe essere Valentin Carboni, di rientro dal Monza, anche se non si possono dare certezze circa un futuro nerazzurro del talento argentino. Vuole giocare e ha delle richieste tra Italia e soprattutto estero. Dando al momento per scontata la partenza di Sanchez, in scadenza a giugno, ecco che il solo Taremi (che non ha ancora svolto le visite) non potrà bastare a Inzaghi.

Via Arnautovic: c’è anche Gudmundsson sulla lista dell’Inter

Chi al posto di Arnauotivic? Sempre il 20 febbraio scorso abbiamo fatto il nome di Gudmundsson, una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Non è ovviamente il solo sulla lista di Ausilio, ma uno di quelli che piace di più perché sa fare più cose e non avrebbe problemi a piazzarsi alle spalle degli intoccabili Lautaro e Thuram. Certo, c’è l’ostacolo valutazione: 30-35 milioni di euro.

Autore di 12 gol e 4 assist, l’islandese è poi nel mirino di altre grandi società. Vedi la Juventus, che con un suo scout lo ha visionato dal vivo al ‘Meazza’ il 4 aprile in occasione di Inter-Genoa, e diverse società di Premier, dove a gennaio scorso il ‘Grifone’ ha piazzato Dragusin per circa 30 milioni. Il difensore rumeno è seguito dalla medesima agenzia del ventiseienne di Reykjavík, motivo per cui l’approdo nel massimo campionato inglese è ad oggi la soluzione più probabile. Va detto, però, che la stessa vanta anche con l’Inter un eccellente rapporto. A gennaio ha fatto da intermediaria dell’operazione Buchanan col Brugge.