I fatti lo confermano: Lautaro, cosa è successo dopo Atletico-Inter

Amarezza troppo grande per il centravanti e capitano nerazzurro dopo la sconfitta nell’ottavo di finale ad opera dell’Atletico Madrid, su di lui il peso del rigore decisivo

Si è detto tanto sulla serata sfortunata dell’Inter in Champions League. L’Atletico Madrid è riuscito nell’impresa di ribaltare un risultato che dava inizialmente per favorita la formazione diretta egregiamente da Simone Inzaghi nel corso di una stagione comunque eccellente.

E se per certi versi alcuni dei tanti protagonisti nerazzurri hanno preso l’eliminazione anticipata con filosofia, nonostante la grande delusione, mostrando tutto il proprio calore nei confronti dei tifosi sparsi in giro per il mondo a mezzo di messaggi social precisi, altri come Lautaro Martinez hanno preferito mantenere un basso profilo. Quasi fosse silenzio stampa.

Una decisione che, per il centravanti e capitano nerazzurro, assume anche il peso del calcio di rigore fallito nel corso del terno al lotto finale poi vinto effettivamente dall’Atletico per una migliore resa realizzativa. Certo sull’argentino pende una sorta di maledizione incompresa quando si tratta di dover calciare dagli undici metri, ma la disfatta non è comunque sua responsabilità. Accanto a lui hanno fallito altri e nel complesso, ogni partita che venga vinta o persa è pur sempre frutto dell’impegno del collettivo.

Lautaro non ha lanciato segnali sui propri canali social, prendendosi del tempo per metabolizzare l’accaduto e ripartire con concentrazione e massima convinzione dai prossimi impegni di campionato. Gli unici che varrà la pena difendere davvero per arrivare sino alla conquista del tanto desiderato e ambito Scudetto.

Dalla sconfitta in Champions al rinnovo di Lautaro, Camano: “Arriveremo all’accordo”

In parallelo, la situazione complessiva del centravanti argentino è comunque buona. Sia sotto il profilo realizzativo che nei rapporti con la società e l’ambiente nerazzurro di cui è portavoce.

Fronte contrattuale, anche Giuseppe Marotta ha ribadito la volontà di procedere quanto prima al rinnovo con il ‘Toro’ vista la buona predisposizione ambo le parti all’accordo e stando alle ultime dichiarazioni di Alejandro Camano – procuratore che ne tutela gli interessi – il rinnovo dovrebbe arrivare prossimamente senza intoppi.

“Ho un rapporto storico con l’Inter e c’è fiducia, lavoriamo per il rinnovo e raggiungeremo un accordo. Lautaro è adesso dispiaciuto per aver perso una partita importante e non per il rigore sbagliato. Certi errori però possono capitare nel calcio”, ha concluso il noto agente in un recente intervento mediatico per Radio Kiss Kiss.