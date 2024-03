Giuntoli a gamba tesa: 70 milioni e l’Inter finisce ko

La Juventus, scesa ora al terzo posto in classifica in Serie A, fiuta il doppio colpo in estate. Presente nell’affare anche un osservato speciale dei nerazzurri

Sei punti nelle ultime sette. Questo il bottino, se così si può definire, raccolto dalla Juventus nelle scorse uscite di campionato, coi bianconeri scesi ora in terza posizione con 58 punti all’attivo, uno in meno rispetto al Milan. Decisiva, in tal senso, la vittoria ottenuta dai rossoneri sull’Empoli nell’ultimo turno di campionato, con la formazione di Massimiliano Allegri non andata, invece, oltre l’1-1 con l’Atalanta.

Non sono bastate le reti di Cambiaso e Milik per permettere alla ‘Vecchia Signora’ di tornare a raccogliere i tre punti, con Szczesny castigato in due occasioni da Teun Koopmeiners, osservato speciale dei bianconeri sul mercato così come Michele Di Gregorio.

L’attuale numero 16 del Monza sta confermando di essere un portiere di assoluta affidabilità anche in questa stagione, a testimoniarlo i 12 clean-sheet ottenuti in 25 gare. Quello del classe ’97, diventato definitivamente di proprietà dei brianzoli nel maggio 2022 per appena 4 milioni di euro dopo la promozione dei biancorossi in Serie A, è un profilo che è tornato a far gola anche all’Inter, club che ha mantenuto i diritti sulle prestazioni sportive del forte estremo difensore ‘made in Italy’ soltanto fino a qualche anno fa, senza che Di Gregorio esordisse mai al fianco della Prima Squadra nerazzurra.

Ora, a distanza di un po’ di tempo, il club meneghino è tornato a rivolgere un pensiero al prodotto del proprio vivaio. I nerazzurri, infatti, hanno inserito anche il nome del portiere 26enne nella corsa al dopo Sommer, con Di Gregorio che nel frattempo (pur non essendo la prima scelta per la porta dei nerazzurri) è finito anche sotto il tiro della Juventus, club che può provare a mettere a segno un importante doppio colpo in estate con dentro anche l’ex Inter.

Di Gregorio più Koopmeiners: la Juve pensa al doppio affare da 70 milioni

È prevista una vera e propria rivoluzione in estate da parte della Juventus, partendo proprio dalla panchina. Il primo a dire addio, infatti, potrebbe essere Massimiliano Allegri, tecnico legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2025. Al suo posto, invece, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe finire per accogliere Thiago Motta. Previsti tanti altri cambiamenti anche sulla linea mediana.

Resta, di fatto, Teun Koopmeiners il sogno della Juventus per il proprio centrocampo. I bianconeri, costretti a dover fare a meno di Paul Pogba (squalificato per 4 anni causa doping), sono a caccia di nuovi innesti sia nella zona centrale di campo, ma anche alla ricerca di un nuovo portiere, con Szczesny che potrebbe finire per dire addio in estate a causa dell’accordo in scadenza tra poco più di un anno.

I bianconeri potrebbero così provare a mettere a segno un doppio colpo con dentro Michele Di Gregorio e il forte centrocampista di attuale proprietà dell’Atalanta. Chiaro che per questo eventuale investimento serviranno almeno 70 milioni di euro, cifra che potrebbe venir stanziata tramite una serie di importanti cessioni, su tutte quella di Matias Soule, ormai destinato all’approdo in Premier.