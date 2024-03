Dalla Spagna: pazza offerta per Lautaro, soldi e scambio choc

L’esperienza dell’Inter in Spagna non poteva essere più amara di così e adesso gli iberici provano anche a blandire Lautaro

Camano, agente di Lautaro Martinez, ha confermato che il rinnovo, anche se non chiuso, è un discorso aperto e su cui c’è fiducia condivisa. La sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, con il rigore sbagliato, non ha allontanato il Toro dall’Inter: il capitano è sempre più concentrato sul nerazzurro e voglioso di lasciare il segno.

C’è uno Scudetto da vincere, il ventesimo della storia nerazzurra, e per l’attaccante argentino c’è anche il titolo da capocannoniere da conquistare. In Spagna, però, sono sicuri che la situazione contrattuale ancora non definita di Lautaro potrebbe dar coraggio a una vecchia pretendente.

C’è un club che segue il Toro da anni e il suo allenatore non ha mai fatto mistero di voler avare Lautaro Martinez in squadra. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions non è stata un’occasione sfruttata dall’argentino per mettersi in mostra a livello europeo, ma giocatori così non hanno certo bisogno di farsi notare.

Su Masfichajes si parla di un possibile assalto al Toro proprio da parte dell’Atletico Madrid. Al Cholo Simeone, com’è noto ormai da anni, Lautaro piace sempre moltissimo. E, infatti, prima che il Toro firmasse con l’Inter era stato a un passo dal trasferirsi a Madrid per essere allenato dal connazionale.

Simeone vuole Lautaro in Spagna: la mossa dell’Atletico

All’Atletico sanno però che uno come Lautaro costerebbe carissimo: per l’Inter non è in vendita, e solo in caso di fallimento delle trattative di rinnovo il giocatore potrebbe essere messo sul mercato a un prezzo sopra i 120 milioni. Anche 150, secondo alcuni operatori di mercato.

Secondo masfichajes, la Spagna potrebbe essere un approdo ideale per Lautaro e l’Atletico potrebbe fare sul serio a fine stagione esponendosi con una proposta particolare per convincere l’Inter. Il sito afferma che i Colchoneros potrebbero inserire nell’affare una pedina di scambio.

Il giocatore sarebbe Joao Felix, da usare come parziale contropartita per far abbassare il prezzo dell’argentino. Felix è da tempo un gravoso esubero per l’Atletico. Nel 2019, i Colchoneros lo acquistarono dal Benfica per più di 120 milioni. Ma da subito il ragazzo ha deluso, complice anche un rapporto non facile con Simeone.

Spedito in prestito prima in Premier (al Chelsea) e poi in Liga (quest’anno sta giocando nel Barcellona), Felix ha dimostrato lievi miglioramenti, ma in ogni caso non è tornato mai il giovane campione che si era visto al Benfica, dove nella stagione 2018-19 segnò 15 goal in 26 partite e incantò tutti con i suoi dribbling.

Il no scontato dell’Inter

Appare dunque molto difficile che l’Inter si possa far tentare da una proposta del genere. Per ora il club nerazzurro non pensa affatto a sostituire Lautaro. Anzi, lavora con il massimo impegno per raggiungere il prima possibile un’intesa per il rinnovo.

Tornando al rigore sbagliato del Toro contro l’Atletico, sembra doveroso spendere qualche parola a proposito delle recenti critiche che hanno investito il numero 10 nerazzurro. Sembra davvero assurdo che ci siano dei tifosi che si sentano autorizzati a mettere in discussione Lautaro. Cioè il giocatore che da almeno tre anni a questa parte tira la carretta e dà sempre il massimo in campo.

Lautaro ha dimostrato di tenere molto all’Inter e di essere un campione. Nell’ultimo biennio si è trasformato in un attaccante prolifico e costante. E una partita storta non cambia il suo status. Di certo, è deluso dalla propria prestazione e dall’errore sul rigore. Infatti è uno dei pochi a essere rimasto in silenzio, anche sui social, dopo Madrid. Ma digerirà anche questa e andrà avanti, più forte di prima.