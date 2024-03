Non solo Zielinski: altro ‘scippo’ al Napoli, l’agente parla con l’Inter

Il centrocampista polacco si accaserà a parametro zero ai nerazzurri in estate, ma potrebbe anche non essere l’unico a percorrere la tratta Napoli-Milano

Piotr Zielinski diventerà a partire dal prossimo luglio un nuovo calciatore dell’Inter. Il classe ’94 si accaserà, infatti, alla formazione di Simone Inzaghi a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione, cifra che lo renderà così uno dei più pagati dell’intera rosa.

Quello del polacco è un innesto che consentirà, di conseguenza, al tecnico piacentino di accogliere un altro centrocampista di spessore sulla propria linea mediana, con l’ex Empoli destinato così a prendere il posto di Stefano Sensi, sicuro partente a zero da Milano (Davy Klaassen un altro che viaggia spedito verso l’addio a titolo gratuito).

Non solo, in casa Napoli c’è da tenere in considerazione anche un altro tipo di situazione, quella legata al futuro di Alex Meret. L’estremo difensore ‘made in Italy’ è legato ai ‘partenopei’ da un contratto che scadrà, proprio come nel caso di Zielinski, nel prossimo giugno. Quale la differenza tra i due? Semplicemente che nell’accordo del classe ’97 è presente un’opzione che può consentire all’attuale numero 1 della formazione campana di rinnovare per un’altra stagione, con Meret che nel frattempo può anche diventare da punto e accapo argomento di discussione all’interno della sede nerazzurra.

Meret all’Inter in estate nonostante l’opzione di rinnovo col Napoli? Può riprovarci l’agente

Nei prossimi mesi, per non dire settimane, il rappresentante di Alex Meret potrebbe finire per tornare a farsi vivo in sede Inter, complice naturalmente l’accordo che vede il proprio assistito in scadenza a giugno col Napoli.

Vero, resta quello di Bento – estremo difensore di attuale proprietà dell’Athletico Paranaense, legato alla stessa formazione brasiliana da un accordo valido sino a dicembre 2026, oltre che da una clausola rescissoria da 60 milioni di euro – il nome in pole per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, ma occhio ugualmente alla situazione Meret, pedina che può rappresentare una grande occasione di mercato per Marotta e Ausilio, duo che opera ormai da diversi anni con questa politica.

Ancora da chiarire, nel frattempo, la situazione legata al futuro del classe ’97, tenuto sì sotto contratto dai ‘partenopei’ sino al prossimo giugno, ma pur sempre in grado di estendere la durata del proprio accordo con la stessa formazione campana grazie all’opzione per il rinnovo unilaterale presente nel contratto stipulato tempo fa col club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis (condizione che si verificherebbe automaticamente al raggiungimento del 70% delle presenze stagionali).

Nel caso in cui quest’eventuale affare di mercato non dovesse andare in porto, Meret può anche finire per diventare un’idea di marca nerazzurra per l’estate 2025. A giovare un ruolo fondamentale nelle trattative Federico Pastorello, agente che ha sotto custodia l’ex Udinese e Spal, ma anche altri due interisti come de Vrij e Acerbi (oltre a essere intermediario del prossimo colpo a zero targato Inter, quale Mehdi Taremi).