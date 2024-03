Distrazione del legamento: out 4-6 settimane, derby a rischio

Infortunio pesantissimo, il calciatore potrebbe restare ai box anche in occasione di Milan-Inter

È in programma il prossimo 21 aprile, con orario di partenza ancora da certificare, il derby ‘della Madonnina’, valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, giorno in cui i nerazzurri potrebbero alzare al cielo il loro 20esimo Scudetto proprio dinanzi ai cuginastri del Milan.

Quattordici, al momento, i punti di distacco tra l’Inter e i rossoneri, questi ultimi di scena al ‘Bentegodi’ nel pomeriggio di ieri contro il Verona (con Lautaro e compagni, invece, non andati oltre l’1-1 in mura amiche contro il Napoli). Sono, infatti, bastate le reti di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze per permettere alla formazione di Stefano Pioli di avere la meglio sugli scaligeri, appaiati ora al 15esimo posto in classifica a quota 26, a pari merito col Cagliari.

Quali le uniche due note dolenti in casa Milan? Certamente gli infortuni patiti da Mike Maignan e Pierre Kalulu, con la differenza che non vi è da segnalare nulla di preoccupante in merito alle condizioni dell’estremo difensore francese (con tutti gli accertamenti del caso che hanno scongiurato problemi muscolari per quest’ultimo). Diverso invece per il suo connazionale, atteso da uno stop che va dalle 4 alle 6 settimane di tempo, e che è quindi a forte rischio per il derby di ritorno con l’Inter.

Nuovo infortunio in casa Milan: Kalulu a rischio forfait nel derby con l’Inter

Pierre Kalulu, uscito malconcio dal match di ieri contro il Verona di Marco Baroni, potrebbe non prendere parte all’attesissimo derby ‘della Madonnina’, in programma a metà aprile.

Il difensore francese si è, infatti, trovato costretto a lasciare il campo nella ripresa, al suo posto è poi subentrato Matteo Gabbia. L’ex Olympique Lione, rimasto negli ultimi mesi alle prese con diversi infortuni di natura muscolare, aveva ritrovato la titolarità soltanto nel pomeriggio di ieri. Non c’è pace, quindi, per il classe ’00, che ha ora riportato una distrazione del legamento collaterale mediale.

Kalulu, che resterà ai box per 4-6 settimane di tempo, inizierà sin da subito il trattamento conservativo del caso con la speranza di poter essere a disposizione del proprio tecnico per l’importantissimo match con l’Inter, in programma il prossimo 21 aprile al ‘Meazza’. Appena 8 le gare disputate in questa prima di stagione dall’attuale numero 20 rossonero, rimasto a guardare i propri compagni direttamente dalla tribuna già in 31 occasioni.