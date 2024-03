Non solo Interlive.it, anche i tre principali quotidiani sportivi e Calciomercato.it hanno criticato aspramente la prestazione del francese nel big match di ieri sera

Thuram tra i peggiori di Inter-Napoli, come scritto ieri da Interlive.it a commento della gara di San Siro terminata col punteggio di 1-1: “Poco cattivo. Anche nel finale, in area di rigore, nel duello con Rrahmani. Non è ancora tornato il Thuram pre infortunio”.

Ancora più impietosi i tre principali quotidiani sportivi. ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Tuttosport’ gli hanno dato 5 in pagella: “Ha perso il mirino, lasciato chissà dove: dopo l’infortunio non è più lui sotto porta. Ma oltre le occasioni, molti errori tecnici”, scrive la ‘rosea’. “I fantasmi di Madrid non sono ancora stati scacciati: quando tira in porta, pare giochi a rugby visto dove spedisce il pallone”, sentenzia il giornale torinese. Voto 5 anche da parte di Calciomercato.it: “Thuram irriconoscibile“.