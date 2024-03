Juan Jesus lo ha sconfessato ieri sera con un pesantissimo post su Instagram. L’incontro con l’Inter e la Procura, il forte rischio di una maxi squalifica

Il ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus è ulteriormente esploso ieri sera, con il brasiliano che ha rilanciato le accuse di insulto razzista attraverso un lungo e pesante post su Instagram.

Qualche ora prima, alla stazione di Milano di ritorno dal ritiro della Nazionale, il difensore dell’Inter aveva parlato per la prima volta di quanto accaduto in campo domenica sera, negando di aver insultato il collega del Napoli.

“Non ho detto nessuna frase razzista, su questo sono molto sereno. Non ho sentito Juan Jesus e neanche i compagni. Purtroppo nel calcio succedono certe cose ma finiscono in campo”. A breve Acerbi avrà un faccia a faccia con la dirigenza, che necessita di elementi ben definiti per poter agire di conseguenza in un senso o nell’altro. La Procura federale ha intanto aperto un procedimento e nei prossimi giorni sentirà entrambi i calciatori.

🗣️#Acerbi nega tutto: “Non ho detto nessuna frase razzista, su questo sono molto sereno. Non ho sentito #JuanJesus e neanche i compagni. Purtroppo nel calcio succedono certe cose ma finiscono in campo” 📽️@GiokerMusso / @calciomercatoit https://t.co/329QmIkIdo — Interlive (@interliveit) March 18, 2024

In serata, stizzito evidentemente dalle dichiarazioni rilasciate dal nerazzurro, Juan Jesus ha pubblicato un post sconfessando in tutto e per tutto Acerbi, il quale rischia una squalifica molto pesante. Da regolamento, almeno dieci giornate, con annessa esclusione dall’Europeo.

“Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire.

Oggi peró leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus)

“Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto ‘vai via nero, sei solo un neg*o’. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: ‘Per me neg*o è un insulto come un altro’. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere”.

Tanti tifosi dell’Inter contro Acerbi: “Rescissione del contratto”

Il post infuocato di Juan Jesus ha scatenato la rabbia dei tifosi interisti. Molti, anzi moltissimi si sono schierati dalla sua parte e, di conseguenza, contro Acerbi. C’è anche chi invoca punizioni esemplari, addirittura la risoluzione del contratto considerato l’impegno del club di Zhang in questi anni nella lotta al razzismo:

buongiorno, non vedo ancora il comunicato sulla rescissione del contratto di Acerbi@Inter — . (@thankssandra) March 19, 2024

Ma JJ non lo ha fatto, Acerbi gli ha dato del negro invece… rescissione del contratto e via… — Rays 🇰🇵 (@malaysiandog_) March 19, 2024

Parlo solo ora di Acerbi perché volevo capire la situazione. Ebbene se prima pensavo fosse in grado di capire la gravità dei suoi gesti e, per lo meno, avesse la dignità di scusarsi, dopo le sue parole di ieri ho capito che è tutto, tranne che un uomo. Fuori rosa e rescissione. — Thomas a tempo debito (@thomas_novello9) March 19, 2024

E finisce così l’avventura di #acerbi all’Inter.

Vergognati, una persona così non può rappresentare la nostra maglia.

Spero in una rescissione veloce. — simo (@sir_simo_) March 18, 2024

Comunque basta buttarla in caciara, se Acerbi ha fatto quello che sembrerebbe di aver fatto è sacrosanto che paghi. È inutile fare battuttine cercando di sminuire la cosa. Siamo una società che basa i suoi valori fondanti sull’antirazzismo, di cosa parliamo? — vale🤍 (@italrry02) March 18, 2024

Si però lo si deve dimostrare, non si può dare per vera una versione senza avere le prove. Se acerbi ha fatto una “cavolata(passatemi il termine) merita, da interista, una maxi squalifica e rescissione. — 14Cruyff14 (@Saiyan_94) March 18, 2024

Purtroppo le accuse ad acerbi sono gravissime

C’è un unica via ed è la rescissione immediata

Delusione totale — pime34567 (@goodfebio) March 18, 2024

Beh direi che ora manca solo il comunicato dell’Inter in cui si annuncia la rescissione con Acerbi

“Visti gli ultimi avvenimenti, ringraziamo il calciatore per quanto dato in campo ma il suo comportamento non rispecchia i nostri valori e la nostra storia” — Francesco (@fralittera) March 18, 2024

Stagione finita per acerbi

Niente europeo per acerbi

Rescissione contratto tra Inter e acerbi per giusta causa visto il danno d’immagine che sta subendo @Inter

Per acerbi un futuro forse in arabia dove se ne fregano — Luca Parry (@LucaParry85) March 18, 2024