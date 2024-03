Colpo ‘alla Frattesi’: Marotta accelera e batte la Juventus

Nuove conferme sulla possibile operazione dell’Inter in Serie A tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

Lo scorso 20 febbraio Interlive.it ha anticipato la possibile partenza di Arnautovic nel prossimo calciomercato estivo, parlando di un’Inter intenzionata a disfarsene con tutte le difficoltà del caso, su tutte l’età. La notizia ha poi trovato conferme in questi giorni, in particolare dopo l’uscita dalla Champions, anche se causa infortunio l’austriaco a Madrid nemmeno ci è andato.

Un mese fa abbiamo anche aggiunto che, per la sostituzione dell’ex Bologna costato una decina di milioni tra prestito e obbligo, la dirigenza interista valutasse concretamente il profilo di una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno: ovvero l’islandese Gudmundsson. Anche questa notizia ha avuto delle conferme sui media mainstream, con ‘La Gazzetta dello Sport’ di oggi che dà Marotta e soci al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza. Della Juventus e, soprattutto, della Premier.

L’ostacolo principale per arrivare al cartellino di Gumdundsson è però proprio il Genoa, che parte da una valutazione sui 30/35 milioni di euro. Il club ligure non sembra peraltro interessato a contropartite tecniche. Solo soldi per il cartellino del classe ’97, autore di 12 gol e 4 assist nel suo secondo anno in Serie A.

L’Inter vuole aggiungere una seconda punta al reparto offensivo della prossima stagione – che già includerà Taremi – un calciatore più affidabile di Arnautovic come di Sanchez, quest’ultimo in scadenza di contratto. E Gudmundsson è uno di quelli prendibili che piace di più: è nel momento migliore della carriera, avendo però dei margini di ulteriore crescita.

In più, lato ingaggio, non andrebbe troppo a gravare sul bilancio. Senza contare che già conosce molto bene il calcio italiano e, per caratteristiche tecnico-tattiche, si integrerebbe sia con Lautaro che con Thuram. O con Taremi stesso.

Marotta e Ausilio non sarebbero ‘spaventati’ dalle richieste del Genoa, al quale potrebbero proporre una operazione ‘alla Frattesi’, vale a dire un prestito oneroso con obbligo di acquisto a giugno 2026.

Spalletti su Frattesi: “Se si impegna può fare meglio, ha qualità infinite”

Tra prestito e obbligo, Frattesi è costato 33 milioni di euro esclusi bonus. La stagione del classe ’99 va ritenuta buona nonostante abbia faticato non poco a ritagliarsi il suo spazio. Inzaghi ci punta in ottica futura, Spalletti già in vista dell’Europeo di giugno che invece rischia di saltare Acerbi in caso di maxi squalifica per insulto razzista a Juan Jesus.

Ieri il CT azzurro ha usato il bastone e la carota nei confronti di Frattesi: “Per corsa, intensità e qualità può attaccare tante volte la linea difensiva – le sue parole nella conferenza stampa in vista delle amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador – Ha quella curiosità di andare sempre di là, però deve pulire bene quello che gli passa tra i piedi. Se si impegna può fare meglio, perché a mio avviso ha qualità infinite“.