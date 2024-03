Acerbi-Juan Jesus, Corona non si trattiene: “Bimbominc**a”

L’appassionato e noto tifoso nerazzurro allo scoperto sull’episodio manifestatosi domenica sera durante Inter-Napoli

Continua a far discutere eccome il caso Acerbi-Juan Jesus, col difensore di attuale proprietà del club meneghino accusato di aver rivolto nel big match della 29esima giornata del campionato di Serie A alcune offese razziali nei riguardi del centrale difensivo del Napoli, uscito poi allo scoperto via social in questo modo.

“Le dichiarazioni rilasciate da Acerbi nelle ore successive del match sono totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da egli stesso sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Acerbi mi ha detto ‘Vai via nero, sei solo un negro’. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato aggiungendo anche ‘Per me negro è un insulto come un altro’. In seguito ha anche cambiato versione sostenendo che non ci sia stato alcun insulto razzista”.

A prendere la parola, invece, è stato poi Fabrizio Corona, noto tifoso interista e personaggio social che si è così espresso sul proprio portale ‘Dillinger News’: “In una partita di calcio si litiga e se ne dicono tante. Acerbi gli ha detto negro? Ha sbagliato. Gli ha detto nero? Juan Jesus è nero. Ma se poi a fine partita lo abbracci, ci ridi e ci scherzi e poi vai a fare un post su Instagram sei un bimbominchia che cerca soltanto attenzioni e popolarità. La domanda che mi pongo è questa: Reputavi il gesto così grave? Allora avresti potuto prendere e andartene dal campo come ha fatto poco tempo fa Maignan, altrimenti sei solo un buffone”. Corona che si è quindi schierato dalla parte di Francesco Acerbi, proprio come la Curva Nord nerazzurra.

La Curva Nord (temporaneamente) al fianco di Acerbi: “Dubitiamo che abbia detto quelle parole”

Tramite un comunicato diramato sul proprio profilo Instagram sotto forma di stories, la Curva Nord dell’Inter ha deciso di mostrare – al momento – pieno sostegno nei confronti del calciatore Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto parole poco gradevoli all’indirizzo dell’ex nerazzurro Juan Jesus.

Questo, di fatto, il testo della didascalia pubblicato direttamente dal tifo organizzato interista: “La Curva Nord è al fianco di Acerbi! Non sappiamo cosa si siano detti in campo lui e Juan Jesus, ma conoscendo Francesco dubitiamo che quelle parole siano uscite dalla sua bocca. Un uomo che ha combattuto e sconfitto il cancro, un uomo di poche parole che si è sempre dimostrato un professionista serio. Ovviamente se dovesse essere confermato l’insulto razziale, invece, prenderemmo le distanze da tutto ciò, ma senza prove concrete noi restiamo al fianco del nostro Francesco”.