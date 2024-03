Dall’Inter al Real Madrid: 100 milioni, il giocatore spinge per andare

A diciotto anni vale già sui 100 milioni: l’Inter ci aveva fatto un timido pensierino, ma lui sembra volere il Real Madrid

Ausilio vorrebbe ringiovanire la difesa nerazzurra. Per questo ha da tempo messo gli occhi su alcuni giovani molto promettenti. Prima aveva provato a informarsi su Ousmane Diomande dello Sporting. Ma l’ivoriano ha fatto il fenomeno in Coppa d’Africa e ha così attirato l’attenzione di troppi top club (lo Sporting, ora, non lo cederebbe a meno di 45 milioni).

Un altro difensore gradito ad Ausilio è Jorrel Hato dell’Ajax: classe 2006 che può occupare il centro della difesa, fare il braccetto sinistro o il terzino. Piace anche al Napoli e al Barcellona. E anche in questo caso il ds nerazzurro teme che il prezzo possa alzarsi troppo.

Poi c’è Scalvini, ovviamente. Ma anche qui l’esborso sarebbe poco sostenibile. Per questo l’Inter continua a seguirlo sempre più timidamente. L’ultimo nome in orbita Inter per la difesa è quello di Yoro, e anche lui sembra ormai impossibile.

Gioca nel Lille, ha diciotto anni e se la cava benissimo come difensore centrale e mediano. Bravissimo nell’anticipo, ottimo gioco di gambe, forte nei duelli, preciso nei passaggi e veloce. Può ancora migliorare nella gestione degli sforzi (ci mette troppa foga e al 70′ è spesso sulle ginocchia) e nella gestione del gioco in fase di possesso.

100 milioni per il difensore: l’Inter cede il posto al Real Madrid

Il ragazzo non ama toccare troppi palloni, anche se sembra in grado di giocare con sicurezza. Non a caso, il francese Leny Yoro è esploso nella stagione in corso diventando in pochi mesi un pilastro della difesa del Lille. Gioca centrale nella retroguardia a tre, accanto a Diakité o Ribeiro. Proprio a Ribeiro lascia spesso il compito di impostare.

Fisicamente è già dominante. Nonostante il fisico un po’ allampanato, sa trattare la palla e ha intelligenza tattica. In pratica, capisce quando è meglio giocare semplice e quando azzardare il colpo più tecnico.

Se in fase di possesso si mette in mostra soprattutto con gli allunghi palla al piede, e quando c’è da difendere il ragazzino agisce con la tranquillità di un veterano. Sia per doti fisiche che tecniche sembra uno dei centrali più forti di Ligue 1. Ha un’ottima lettura del gioco e difficilmente si fa superare nell’1 contro 1. Sembra bravo pure nel tackle.

Quando il prezzo sembrava poter restare sotto i 40 milioni, l’Inter ci aveva messo gli occhi su. Ora, però, il Lille sembra orientato a sparare altissimo, anche perché vorrebbe tenerlo in rosa almeno un’altra stagione. Yoro, tuttavia, potrebbe chiedere la cessione: il ragazzo vuole il Real Madrid.

L’alternativa per un nuovo difensore giovane

Il Real è favorito ma non dovrebbe essere disposto a sborsare tanto… Quindi l’affare potrebbe concludersi solo se il Lille abbassasse di parecchio le proprie pretese. L’unica vera speranza per i Blancos è che il giocatore spinga oltremodo per lasciare il suo attuale club.

In ogni caso, data l’età così giovane, Yoro potrebbe anche decidere di continuare a crescere nella sua comfort zone e rimandare il grande salto al top-club fra due o tre anni. Per l’Inter, l’erede di Acerbi deve comunque essere qualcun altro…

Ausilio potrebbe star anche seguendo altri giovani. Su tutti Konstantinos Koulierakis, difensore ventenne del PAOK e già nel giro della nazionale maggiore. Può fare il braccetto sinistro o il terzino. Molto forte palla al piede e negli inserimenti. Sembra anche portato nell’impostazione e nei lanci lunghi. Fisicamente è grosso, ma non è mai troppo lento.

Dal punto di vista atletico, come resistenza e forza, dà il meglio. Sembra quasi insuperabile nel gioco aereo. E può anche far goal di testa sui piazzati. Insomma, dato che Yoro è impossibile meglio guardare a un campionato minore.

Un altro da tenere d’occhio è il ventitreenne Edgaras Utkus, difensore affidabile e poco caro (potrebbe arrivare per 3-4 milioni). Gioca nel Cercle Brugge ed è già finito nel mirino del PSV.