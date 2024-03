Acerbi già ‘condannato’: “Via dall’Inter, danno di immagine grave”

“Il procuratore Chiné prenderà in esame anche altri elementi, come il VAR e immagini aggiuntive”. Domani l’udienza col difensore nerazzurro

Domani Acerbi sarà ascoltato dalla Procura federale in merito all’accusa di insulto razzista fattagli da Juan Jesus. È possibile che l’udienza del difensore dell’Inter avvenga in video-call da Appiano Gentile, dove tra oggi e domani riprenderanno gli allenamenti. Inzaghi ha a disposizione pochissimi calciatori, quelli in sostanza non convocati dalle rispettive Nazionali.

“Acerbi ritiene di essere stato frainteso da Juan Jesus“, ha detto Elisabetta Esposito de ‘La Gazzetta dello Sport’ nel suo intervento in diretta a ‘Radio Punto Nuovo Sport’. Il centrale nerazzurro, nel faccia a faccia con la dirigenza, si è difeso sostenendo di aver detto al brasiliano “Ti faccio nero”. “Ma dovrà dimostrare di essere innocente, e questo non sarà semplice visti i presupposti -ha sottolineato la Esposito – Il procuratore Chiné prenderà in esame anche altri elementi, come il VAR e immagini aggiuntive. In tal modo cercherà di ricostruire la vicenda”.

Acerbi rischia una squalifica di almeno dieci giornate, con annessa esclusione dall’Europeo di giugno. Ma una sanzione così pesante, per giunta per razzismo, potrebbe spingere l’Inter a porre fine all’avventura del classe ’88 in maglia nerazzurra: “Per la società, la squalifica sarebbe un danno di immagine grave, considerato che in questi anni si è epsa molto contro il razzismo – evidenzia Esposito – Conoscendo Marotta sarà tutt’altro che contento di quanto fatto eventualmente da Acerbi. In caso di sanzione, il club di Zhang darebbe una multa al calciatore. E non si può escludere che possa decidere di mandarlo via“.

La sentenza sarebbe attesa nella prossima settimana, prima della 30esima giornata di Serie A.

‘Caso’ Acerbi-Juan Jesus, Spalletti: “Pubblicità superiore a quel che è avvenuto”

“Bisogna andarci piano”, ha detto Spalletti a proposito del ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus: “Conosco entrambi, sono due bravi ragazzi – le parole del Ct dell’Italia dagli Stati Uniti, dove gli azzurri disputeranno due amichevoli contro Venezuela ed Ecuador – C’è una pubblicità forse superiore a quel che è avvenuto”.

Anche Acerbi era stato convocato per le due partite negli USA, poi l’esplosione mediatica legata al (presunto) insulto razzista a Jesus hanno spinto Spalletti e la Federcalcio a optare per l’esclusione del classe ’88, che una volta rientrato a Milano – ai cronisti presenti in stazione – ha negato a tutto spiano scatenando la rabbia del collega brasiliano, che ha replicato con un duro post Instagram specificando la frase esatta che gli avrebbe rivolto Acerbi. Ovvero, “Vai via nero, sei solo un neg*o”, dopo lo scontro avvenuto in campo, probabilmente subito dopo un calcio d’angolo.