Scudetto Inter e cambio in panchina: “Bozza di accordo”

“Offerto un contratto di due anni, con la possibilità di estenderlo a un terzo. Già sono stati avviati incontri con i suoi rappresentanti”

Inzaghi piace molto in Premier League, è sulla lista del Liverpool per il post Klopp, ma a meno di sorprese il suo futuro sarà all’Inter. Con la quale, dopo lo Scudetto, molto probabilmente troverà un accordo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025.

Il tecnico piacentino dovrebbe legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2027, vedendo crescere il suo stipendio a circa 7 milioni bonus inclusi. Se Allegri, come sembra, dovesse andare via dalla Juventus, Inzaghi diventerebbe l’allenatore più pagato della Serie A. A proposito dei bianconeri, per la successione del livornese il grande favorito resta Thiago Motta. Già, uno dei cosiddetti ‘eroi’ del fu Triplete, oggi uno dei tecnici più apprezzati a livello internazionale visto il lavoro fatto a Bologna. Una squadra di medio livello che, giornata dopo giornata con un calcio offensivo ma pragmatico allo stesso tempo, si avvicina alla qualificazione in Champions League.

L’italo-brasiliano è molto stimato anche da Marotta e Ausilio, più o meno un anno fa era in cima alle preferenze della dirigenza per il dopo Inzaghi. Poi quest’ultimo risalì la corrente, arrivando terzo e in finale di Champions a Istanbul, e Motta è rimasto in Emilia.

Il salto nella big, però, è ormai imminente. Giuntoli lo vuole alla guida della Juve, ammesso che riesca a tagliare il cordone ombelicale che lega la società ad Allegri. Nel frattempo, il Football director si è portando avanti trovando – come racconta Schira sul suo canale youtube – una “bozza di accordo” con l’entourage del mister di Sao Bernardo do Campo.

Inter, Thiago Motta verso la Juve: “Contratto di due anni”

“La Juventus ha le idee chiare dal punto di vista dell’area tecnica: è pronta a rinnovarsi e ha individuato in Thiago Motta come la scelta ideale”, le parole di Schira che poi è andato nel dettaglio.

“Il contratto offerto a Thiago Motta è di due anni, con la possibilità di estenderlo a un terzo. Già sono stati avviati incontri con i suoi rappresentanti, e si è delineato una bozza di intesa. Il tecnico è visto come un allenatore talentuoso, giovane e innovativo, capace di valorizzare al massimo le risorse a sua disposizione attraverso un gioco più moderno”, ha concluso. A Motta sono interessati pure altri grandi club, dal Milan al Barcellona passando per il Paris Saint-Germain, ma la Juventus è quella che fin qui pare aver fatto i passi più importanti.