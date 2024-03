Disastro Zhang-Inter: “Nulla di regolare per iscriversi alla Serie A”

L’imprenditore cinese, nonché attuale presidente del club meneghino, al centro di un vero e proprio polverone. Ecco cosa sta accadendo

Non c’è pace per Steven Zhang, al timone societario dell’Inter dall’ottobre 2018, circa tre anni prima che il noto azionista asiatico finisse per domandare a Oaktree, società statunitense specializzata in strategie di investimento alternative, un prestito da 275 milioni di euro, finito naturalmente per maturare con gli interessi di anno in anno.

Di circa 350 milioni la somma di denaro che l’attuale patron del club deve nerazzurro deve ora restituire in favore degli americani. Nonostante la complicata situazione economica con cui l’imprenditore 32enne è ormai da diversi anni alle prese, e di conseguenza anche l’Inter, Zhang ha spesso e volentieri dimostrato di tenere particolarmente a cuore a questo progetto, tanto da aver domandato a Oaktree nelle settimane scorse il riscadenziamento del debito.

A riferirlo ‘La Gazzetta dello Sport’, fonte secondo cui la nota società statunitense avrebbe già chiuso le porte a questo tipo di soluzione. Di conseguenza, questa risulta essere una vera e propria doccia fredda per l’Inter, club che a quel punto, alla scadenza del prestito (fissata a maggio 2024), finirebbe sotto proprietà di Oaktree (o, in alternativa, di una qualsiasi proprietà disposta a investire sul club meneghino).

La palla passa ora a Steven Zhang. Sia chiaro. Con questi parametri, l’Inter (e non stiamo parlando della rosa nerazzurra bensì della società in sé e per sé) non ha nulla di regolare – in teoria – per poter iscriversi al prossimo campionato di Serie A vista e considerata la deludente situazione economica con cui questa gente è alle prese da diversi anni. Ne è di questo avviso anche, se non soprattutto, un noto opinionista italiano.

Damascelli: “Inter? C’è gente che ha mangiato e speculato sulla pelle dei tifosi”

Il giornalista Antonio Damascelli, in arte Tony, una volta intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’ ha espresso il proprio punto di vista riguardo la complicata situazione economica con cui l’Inter è alle prese da diverse stagioni. Questo, di fatto, il pensiero partorito dal diretto interessato sulla questione:

“È una vicenda tristissima oltre che malinconica. C’è gente che ha mangiato e speculato sulla pelle dei tifosi e questo non è per niente corretto. Questa è una vicenda che va avanti da troppo tempo, chi dovrebbe vigilare fa finta di niente e resta con gli occhi chiusi. Devono esserci delle conseguenze, è in corso una situazione molto delicata, ma chi ci pensa a tutto questo? Di certo non Zhang, per motivi di facile comprensione. Marotta neppure, in fin dei conti il denaro non è il suo. Juve, Milan e Inter, che sono i tre club storici del massimo campionato italiano, si trovano coinvolte in situazioni giuridiche eppure stanno andando avanti e questo non è bello. Dico, perciò, questo: l’Inter, non la squadra, non ha nulla di regolare per iscriversi al campionato“.