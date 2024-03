La banda è stata arrestata: Lautaro, cosa è successo

Giustizia fatta per il furto dello scorso settembre 2023 di cui è stato vittima Lautaro Martinez assieme alla moglie

Sembrava una sera come un’altra quella del 18 settembre 2023 nel quartiere di Milano Brera, fra le cui vie è risaputo esserci il ristorante ‘Coraje’ al quale fa capolino il centravanti e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, con l’ausilio della gestione della moglie.

Eppure proprio quella sera, intorno alle 3 di notte, qualcosa di spiacevole sarebbe avvenuto. Tutta opera di un piano ben studiato e collaudato da una banda di noti rapinatori locali, tutti cresciuti insieme a pane e rapine con ristoranti e locali vittime preferite dei loro ‘colpi’ spesso andati a buon fine.

Secondo la ricostruzione dei fatti di cronaca, un uomo cinquantatreenne assieme ad un altro non meglio identificato sarebbero giunti sul luogo indicato a mezzo di una bicicletta ed un monopattino elettrico. Il primo si è poggiato al portone di legno del palazzo che, stranamente, era rimasto aperto. Per poter scardinare l’ultimo ostacolo del cancello di ferro al di là del portone, l’uomo ha poi atteso l’arrivo di rinforzi. Altri cinquantenni, stando alle informazioni sopraggiunte da parte delle forze dell’ordine. In due sono infine riusciti ad entrare all’interno del locale ‘Coraje’ dalla porta d’ingresso secondaria, dal quale hanno poi prelevato il bottino di mille euro di fondo cassa.

Ordinanza di custodia per i sette arrestati, ‘salvo’ il locale di Lautaro Martinez

Questa storia non ha tuttavia avuto lunga vita. Grazie alle riprese delle telecamere presenti in zona e l’inquadratura verso la targa del furgoncino utilizzato da uno dei malviventi di supporto al colpo, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire uno ad uno ai tanti complici del misfatto.

Proprio nelle ultime ore è stata infatti pronunciata un’ordinanza di custodia da parte del Gip di Milano nei confronti di sette arrestati, tutti d’età compresa fra i cinquanta e i sessant’anni dediti da tempo ad attività criminali di questo genere. Giustizia è stata dunque fatta per il calciatore Lautaro Martinez e sua moglie, sempre etichettati dai locali del posto come persone estremamente a modo ed altruiste.