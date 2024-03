La firma sta saltando: altro addio all’Inter, lo prende il Milan

Problemi sul rinnovo, il calciatore può finire per dire addio a fine stagione. Rossoneri pronti in questo caso a prendere sul tempo i propri cugini rivali

Netto il divario in questa stagione tra Inter e Milan, sia sul piano tecnico che in termini di classifica. 14, di fatto, le lunghezze che separano in questo momento i rossoneri dai nerazzurri, con la formazione di Stefano Pioli ora ferma a quota 62.

Grazie al successo ottenuto lo scorso 17 marzo sul Verona, grazie alle reti di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, il club meneghino è stato in grado di allungare sulla Juventus, non andata oltre lo 0-0 in mura amiche contro il Genoa e distante ora di tre punti da Leao e compagni. Buona, nel complesso, la stagione disputata sinora dal Milan, a caccia di un posto tra le prime quattro della classe, il che significherebbe qualificazione alla prossima edizione di Champions.

Tema campo a parte, però, ai rossoneri non resta far altro che occuparsi anche di alcune situazioni contrattuali, una di queste ci porta a far riferimento a Mike Miagnan. L’estremo difensore francese ha un contratto che scadrà a giugno 2026 e, visti i problemi riscontrati sinora sul rinnovo, il classe ’95 potrebbe anche finire per salutare al termine di questa stagione, in modo tale che la sua valutazione economica non perda valore negli anni a seguire (col rischio di perderlo magari a parametro zero tra soli due anni, come già accaduto in passato con Donnarumma).

A tal proposito, l’intero organigramma dirigenziale del Milan ha già incominciato a guardarsi attorno, ponendo di fatto sul proprio taccuino tutta una serie di nomi candidati a poter sostituire Maignan (uscito malconcio dall’ultimo match di campionato contro gli scaligeri ma apparso ora in ottime condizioni, proprio come appreso dalle notizie provenienti direttamente dal ritiro della Nazionale di calcio francese) in caso d’addio anticipato. Tra questi è presente anche quello di Michele Di Gregorio, profilo tenuto in forte considerazione anche dall’Inter (e non solo).

Milan, Di Gregorio il nome in pole in caso d’addio a Maignan: anche Inter e Juve alla finestra

È quello di Michele Di Gregorio il nome posto dal Milan in cima alla lista dei propri desideri in caso d’addio anticipato di Mike Maignan, pedina che non ha ancora trovato alcun accordo per il potenziale rinnovo di contratto col club meneghino.

Il classe ’97, che ha disputato praticamente tutta la trafila del settore giovanile dell’Inter, è stato acquistato a titolo definitivo dal Monza per 4 milioni di euro al termine della stagione 2021-22, momento in cui i brianzoli hanno ottenuto la promozione in Serie A tramite i play-off. Noto tifoso milanista, Di Gregorio potrebbe così finire per separarsi dai biancorossi a mezzo di un’offerta sui 20 milioni di euro, tutto questo dopo essersi messo in grossissima evidenza in quest’ultimo anno e mezzo trascorso nel massimo campionato italiano.

Già 13 i clean-sheet totalizzati in quest’annata dal portiere 26enne, finito anche sui taccuini di Juventus (qualora Szczesny, in scadenza nel 2025, dovesse dire addio in anticipo) e Inter, con questi ultimi alla ricerca di un estremo difensore che possa finire per raccogliere l’eredità di Sommer non nella stagione 2024-25, bensì in quella successiva. Altro nome tenuto in considerazione dal Milan è quello di Josep Martinez, altro osservato speciale della porta dei nerazzurri proprio come Bento, candidato numero uno per l’approdo in estate a Milano.