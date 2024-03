“All’Inter”: super colpo in difesa, intermediario allo scoperto

Nerazzurri chiamati a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Spunta, nel frattempo, un assist proveniente direttamente dal rappresentante di un big

In virtù delle età in forte fase avanzata di de Vrij e Acerbi, con quest’ultimo ora coinvolto nella faccenda che l’ha visto protagonista in negativo durante Inter-Napoli dello scorso 17 marzo, il club meneghino dovrà inevitabilmente apportare qualche cambiamento al proprio parco difensori.

Quello di Alessandro Buongiorno uno dei principali nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio per la difesa. Non solo, oltre a quelle di Smalling e Mavropanos, è poi spuntata fuori in questi ultimissimi giorni dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ anche la candidatura di Kim Min-jae, passato in estate dal Napoli al Bayern Monaco per circa 50 milioni di euro e finito per diventare un misero panchinaro nelle ultime uscite a cui hanno preso parte i bavaresi.

A svelare in anteprima la notizia ci ha pensato Interlive.it lo scorso 18 marzo, ribadendo più e più volte la difficoltà di questo affare. Per poter vedere Kim percorrere la tratta Monaco-Milano tra soli pochi mesi, è infatti necessario che la formazione di Thomas Tuchel (tecnico che dirà addio ai tedeschi al termine di questa stagione) accetti di liberarsi del proprio numero 3 a mezzo di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni di euro. Un nome, quello di Kim, rilanciato nella giornata di ieri anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ ed ecco che a esprimersi a distanza di poche ore sulla faccenda ci ha pensato una persona particolarmente vicina al classe ’96.

Marrucco (intermediario Kim): “Lo vedrei bene all’Inter”

Fulvio Marrucco, intermediario di Kim Min-jae, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Sportitalia’ ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulla situazione del proprio assistito, ora in rottura col Bayern Monaco, servendo tra l’altro un importante assist di mercato in favore dell’Inter. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate da uno degli agenti del classe ’96:

“Kim è un elemento che in Italia farebbe sicuramente la differenza. Tempo fa, quando ancora giocava in Cina, lo consigliai a più squadre, Napoli in particolar modo. Le altre italiane ,invece, si mostrarono abbastanza scettiche sul fatto di puntare su un giocatore di nazionalità sudcoreana, così il ragazzo andò poi in Turchia al Fenerbahce. Lo vedrei bene all’Inter. È rapido e ha tanta dedizione, caratteristiche fondamentali nel calcio di oggi”.