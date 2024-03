‘Follia’ Sanchez contro Asllani: intervento da codice rosso

Il cileno ha seriamente rischiato di interrompere la carriera del suo giovane compagno di club, uscito sconfitto dal confronto amichevole di ieri contro la selezione sudamericana

Alexis Sanchez e Kristjan Asllani, diventati compagni all’Inter a partire dallo scorso agosto, si sono affrontati nella serata di ieri per la prima volta da avversari. Un match in cui, pur non essendovi alcuna posta in palio, le due formazioni se le sono suonate di santa ragione. Ne sa qualcosina il giovane centrocampista nerazzurro, approdato a Milano nell’estate 2022 per un’operazione dal costo complessivo di 16 milioni di euro, versati definitivamente nelle casse dell’Empoli nel febbraio 2023 al verificarsi di determinate condizioni.

Buona, nel complesso, la stagione della quale si sta rendendo protagonista il classe ’02, che a differenza della passata annata sta riuscendo a togliersi in questa regular-season le prime soddisfazioni con indosso la maglia del club per cui ha sempre fatto il tifo sin da quando bambino. 25, in totale, le apparizioni totalizzate sin qui dall’attuale numero 21 nerazzurro, impreziosite inoltre da 1 gol e 2 assist.

Asllani è cresciuto molto in questi ultimi mesi e lo ha dimostrato nel momento in cui è riuscito a non far sentire in manierva evidente l’assenza dell’infortunato Calhanoglu nel momento in cui l’Inter si è trovata difronte a sé anche alcune squadre del calibro di Fiorentina e Atalanta. Anche il club meneghino stesso, ad esempio, ha lanciato soltanto pochi mesi fa un importante segnale al ragazzo, cedendo di fatto Marcelo Brozovic anche e soprattutto per permettere all’italo-albanese di provare a ritagliarsi il proprio spazio all’interno della rosa di Simone Inzaghi.

16, invece, i gettoni raccolti dal ragazzo al fianco della Nazionale albanese maggiore, ora guidata Sylvinho, conditi in questo caso da 2 gol. Albania che, durante il confronto amichevole andato in scena nella serata di ieri al ‘Tardini’ di Parma si è dovuta arrendere per 3-0 dinanzi al Cile, formazione in cui figura anche Alexis Sanchez, compagno di club di Kristjan Asllani che è stato letteralmente da un passo dal compromettere la carriera del giovane prodotto del vivaio dell’Empoli.

Albania-Cile, entrata killer di Sanchez su Asllani: l’italo-albanese è rimasto a terra dolorante per un po’

Non è passato inosservato il brutto episodio del quale si è reso protagonista Alexis Sanchez nella serata di ieri contro l’Albania di Kristjan Asllani.

L’attaccante cileno è, infatti, intervenuto in ritardo in maniera del tutto scomposta sul proprio compagno di club, finito per essere colpito dai tacchetti del classe ’88 sulla caviglia destra. Si è subito destata grande preoccupazione in campo, col giovane centrocampista classe ’02 rimasto a terra dolorante per diversi minuti.

Asllani in primis, ad esempio, si è interrogato sull’intervento killer dell’ex Barcellona e Arsenal, che negli istanti successivi ha subito rivolto le proprie scuse all’indirizzo dell’ex Empoli, lasciatosi andare qualche attimo prima a vere e proprie urla di dolore.

Sanchez che, dopo essere stato ammonito nella circostanza, ha deciso di scambiare la maglietta con l’attuale numero 21 nerazzurro al termine della prima frazione di gioco. Un modo, questo, per mettersi alle spalle questa vicenda che sarebbe potuta costare davvero caro al club meneghino.