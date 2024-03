Giustizia ordinaria: Acerbi-Juan Jesus, ecco cosa succede

Entrambi i calciatori coinvolti nella vicenda hanno tenuto nelle scorse ore la propria audizione dinanzi alla Procura federale. Due i possibili scenari inerenti al futuro imminente dell’ex Lazio

Continua a tenere banco il caso Acerbi-Juan Jesus, col centrale nerazzurro accusato di aver rivolto alcune offese razziali nei confronti del brasiliano durante Inter-Napoli dello scorso 17 marzo, terminato 1-1.

Pesanti accuse sono, infatti, volate all’indirizzo del classe ’88, finito per prendere le proprie difese una volta rientrato a Milano dal ritiro della Nazionale Italiana di Calcio. “Non ho detto ‘sei un ne**o’, ma ‘ti faccio nero’. Queste sono state le parole che ho utilizzato”.

Soltanto nella giornata di ieri, l’attuale numero 15 del club meneghino è stato ascoltato dal procuratore Chiné. Un dialogo, questo, avvenuto tramite video-conferenza e in cui l’ex Lazio ha voluto ribadire ancora una volta la propria innocenza, con Acerbi che ha poi avuto tempo e modo di prendere parte al pari dei propri compagni all’allenamento tenutosi in mattinata ad Appiano attorno alle ore 11:00.

Nel pomeriggio, invece, è stato il turno dell’altro diretto interessato, col centrale brasiliano chiamato anch’egli a rispondere alle domande rivoltegli direttamente dalla Procura federale. Un’occasione in cui anche il classe ’91 ha voluto sottolineare da punto e accapo il proprio punto di vista. Riferisce, inoltre, ‘Sky Sport’ che Juan Jesus è pronto a portare avanti questa battaglia in tutte le rispettive sedi, anche nel caso in cui dovesse essere necessario ricorrere alla giustizia ordinaria.

Ma cosa rischia, esattamente, Francesco Acerbi? È questa la domanda a cui in tanti hanno provato a rispondersi negli ultimi tempi ed ecco che a fare chiarezza è stato direttamente un esperto di giustizia sportiva. Attesa, ad ogni modo, all’inizio della prossima settimana la sentenza definitiva.

Avvocato Grassani: “Acerbi rischia un minimo di 10 giornate e un’annessa pena pecuniaria”

A spiegare le possibili sanzioni a cui rischia di far fronte Francesco Acerbi, sempre in merito alla faccenda che l’ha visto protagonista in negativo durante Inter-Napoli, è stato l’avvocato Mattia Grassani, che si è così espresso sulla questione:

“La federazione ha dimostrato massima tempestività e questo va riconosciuto. Siamo giunti ormai alle fasi finali di questo procedimento. Trattasi, va detto, di una vicenda alquanto controversa. Nel caso in cui dovesse esserci l’accertamento di responsabilità ci sarà un minimo di 10 giornate e una pena pecuniaria nei confronti di Acerbi. In alternativa, qualora non dovesse esserci alcun accertamento di responsabilità, il calciatore verrà prosciolto. Vie intermedie, anche a livello di possibili patteggiamenti, non possono essercene perché davanti al Giudice Sportivo non si patteggia. Spetterà a lui, quindi, decidere in base al materiale a propria disposizione se la denuncia di Juan Jesus è fondata o meno”.