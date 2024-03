In faccia al Milan: Scudetto, il ‘sogno’ degli interisti diventa realtà

Nuove stime sulle chance di chiusura anticipata dei discorsi di campionato per l’Inter in questa stagione con lo Scudetto alla portata, ad aiutare c’è la statistica sulla media punti maturati rispetto al Milan

A nove giornate dal termine della Serie A, con +14 punti sul Milan e +17 sulla Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi può adesso iniziare a valutare tutte le mosse da qui alla fine dei giochi di campionato per cercare di arrivare alla vittoria dello Scudetto il prima possibile.

Nell’interesse di tutti i protagonisti nerazzurri bisogna subito mettere in chiaro come stanno le cose, soprattutto ai ‘danni’ del Milan che nelle ultime giornate di campionato – a suon di vittorie – si è preso il secondo posto.

Per potersi avvicinare sempre più al sogno iridato della seconda stella sul petto, i nerazzurri devono continuare a macinare punti secondo la statistica che fino a questo momento l’ha accompagnato lungo tutto il suo percorso del tutto lineare in questa stagione.

L’Inter ha infatti collezionato finora 74 punti, ovvero 14 in più della seconda classificata e rivale stracittadina, con una da 2,62 punti a partita. Fermo restando che Inzaghi possa spingere i suoi a vincere ancora nel prossimo futuro, a partire dalla prossima partita contro l’Empoli a seguito della sosta Nazionali e festività pasquali, il calendario potrebbe sorridere già alla 33esima giornata. Ovvero proprio in concomitanza con l’ultimo derby stagionale contro il Milan.

Il calendario sorride all’Inter, derby decisivo per la vittoria anticipata dello Scudetto

Un caso, forse, dettato dalla forte mano del destino. In caso di vittoria, l’Inter proietterebbe la propria immagine al vertice della classifica di Serie A con 86 punti sufficienti a distogliere definitamente lo sguardo dell’inseguitrice dal sogno Scudetto ferma a 70. Sarà compito dei rossoneri, dunque, rovinare tutti i piani per la festa anticipata.

Al di là dei numeri, però, le prossime partite nelle quali saranno rispettivamente impegnate Inter e Milan parlano di difficoltà distinte. I primi hanno infatti innanzi a sé almeno tre partite dal basso coefficiente contro Empoli, Udinese e Cagliari. Tutte site in fondo alla classifica e attualmente in lotta retrocessione.

Per i secondi, invece, il mese di Aprile si aprirà già con la sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, avversaria ostica per molte. Contando inoltre che ci sarà in programma anche la doppia sfida tutta a tinte italiane di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, portatrice di una altrettanto doppia fatica in vista dello scontro diretto decisivo contro i cugini. Insomma, sulla carta l’eliminazione anticipata della Champions potrebbe aver persino aiutato nel conteggio complessivo dei vantaggi che questa Inter potrebbe adesso trovarsi a vivere sulla propria pelle per blindare definitivamente lo Scudetto.