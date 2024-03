“Tra due-tre anni”: l’Inter ha il 9 del futuro, gioca in Serie B

Arrivata la ‘benedizione’ direttamente dal Direttore Sportivo del club, i nerazzurri hanno in mano un bomber di assoluto valore: c’è la conferma definitiva

Sebastiano Esposito, Martin Satriano ed Eddie Salcedo. Questi alcuni dei giovani centravanti che l’Inter ha girato in prestito in questi ultimi anni. S’ha da considerarsi in quest’elenco anche il fratello dell’attaccante ora in prestito alla Sampdoria. Stiamo parlando proprio di Francesco Pio Esposito, attualmente in forza allo Spezia a titolo temporaneo e quindi al fianco di suo fratello maggiore Salvatore.

Appena 2 le reti realizzate dal giovane classe ’05 nelle 30 presenze stagionali accumulate in Serie B al fianco dei bianconeri, tutt’ora impelagati nei bassifondi della classifica di Serie B (con la formazione spezzina attualmente ferma in 17esima posizione a quota 31). Buona, nel complesso, l’annata della quale si sta rendendo protagonista il prodotto di attuale proprietà dell’Inter, legato al club meneghino a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2027 e con all’attivo 1456′ nel campionato cadetto italiano.

Già 14 i gettoni raccolti in stagione dal 1′ dall’attuale centravanti dell’Italia U20 e U21, finito per bruciare le tappe in questi ultimi anni. 15 i gol, per il resto, confezionati da Francesco Pio Esposito (diventato ora la riserva tascabile dell’ex Bologna e Sassuolo Diego Falcinelli) nella passata stagione trascorsa al fianco della Primavera nerazzurra guidata, anche in questa regular-season, da Cristian Chivu.

L’attaccante di Castellammare di Stabia (che ha Edin Dzeko come suo idolo sin da quando bambino) ne fa del gioco aereo uno dei suoi maggiori punti di forza ed è inoltre dotato di un ottimo tiro da fuori. Tecnica e imprevedibilità, queste le migliori armi a disposizione del terzogenito della dinastia degli Esposito, atteso nuovamente ad Appiano in estate e destinato ad avere un futuro all’Inter. Ad ammetterlo è stato direttamente un dirigente dello Spezia.

Melissano (DS Spezia): “Francesco Pio Esposito ha un potenziale enorme, presto sarà da Inter”

Stefano Melissano, attuale Direttore Sportivo dello Spezia, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ si è espresso non soltanto sul futuro imminente di Francesco Pio Esposito, ora in prestito dall’Inter alla formazione ligure, ma anche su quello a lungo termine dell’attuale numero 9 della formazione attualmente guidata da Luca D’Angelo. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal dirigente spezzino sul conto del giovane centravanti ‘made in Italy’:

“Ha un potenziale enorme. Purtroppo quest’anno si è trovato in una situazione difficile da gestire, ma che lo aiuterà tanto nel suo percorso di crescita. È un ragazzo che, per mentalità e approccio, secondo il mio punto di vista giocherà nelle prime 4-5 squadre di Serie A, qui allo Spezia può solo che crescere. Se tra 2-3 tra anni sarà da Inter? La sua destinazione finale è quella. Lì lavorano bene e i ragazzi vengono monitorati costantemente, l’unica cosa che mi sento di dirgli è di non avere fretta”.