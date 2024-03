Tutto pronto per lo sbarco all’Inter: sta studiando l’italiano

Colpo già prenotato dai nerazzurri, Marotta e Ausilio lo hanno rifatto ancora. Il calciatore non vede l’ora di atterrare a Milano ed è finito per esporsi con mesi e mesi d’anticipo in questo modo

L’Inter ha già indirizzato il proprio sguardo in direzione della prossima stagione, momento in cui la formazione di Simone Inzaghi avrà cucito sul proprio petto non soltanto lo Scudetto ma anche la sua seconda stella.

Quello di Piotr Zielinski il primo rinforzo già individuato – e prenotato – dai nerazzurri, prossimi ad accogliere il centrocampista polacco a parametro zero a mezzo di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro a stagione. Stesso e identico tipo di discorso anche per Mehdi Taremi, che così come il calciatore di attuale proprietà del Napoli dirà anche lui addio al proprio club di appartenenza (in questo caso il Porto) a titolo gratuito.

L’attaccante iraniano, che avrebbe dovuto svolgere le visite mediche per conto dell’Inter già negli scorsi mesi (e che di comune accordo col club meneghino ha poi deciso di rinviare la questione a data da destinarsi per via della troppa esposizione mediatica), si legherà alla formazione vicecampione d’Europa in carica grazie a un triennale (pronto in alternativa un biennale con opzione) da 3-3,5 milioni di euro all’anno.

Comprensibile la voglia nutrita dal classe ’92 nell’abbracciare quanto prima questa nuova esperienza che lo attende tra soli pochi mesi. A tal proposito, infatti, è già spuntata più di una semplice indiscrezione inerente all’umore tenuto oggigiorno dall’attuale numero 9 della squadra guidata da Sergio Conceicao.

Taremi, grande voglia di Inter: l’iraniano ha già fatto sapere che si presenterà ad Appiano in ottima forma

L’Inter aspetta Mehdi Taremi, centravanti inseguito a più riprese nell’ultimo anno e mezzo dai nerazzurri. L’iraniano, che soltanto nella passata estate era stato letteralmente ad un passo dall’approdo al Milan, diventerà infatti un nuovo calciatore della formazione di Simone Inzaghi a partire dal prossimo luglio, diventando così il terzo attaccante a disposizione del tecnico piacentino.

Diversi i cambiamenti, per l’appunto, a cui farà fronte il reparto avanzato del club meneghino, pronto a dire addio a parametro zero ad Alexis Sanchez e a cercare di vendere anche Marko Arnautovic alle giuste condizioni. Il classe ’92, con all’attivo 6 reti e 5 assist in stagione, nel frattempo ha già fatto sapere tramite il proprio entourage di aver incominciato a studiare l’italiano, di non essersi perso una sola partita dell’Inter in questi ultimi mesi e di essere disposto a presentarsi in estate ad Appiano al massimo della forma. A darne nota ‘La Gazzetta dello Sport’.