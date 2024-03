“C’è un po’ di preoccupazione”: si fa male anche Sommer, i dettagli

Stop forzato del portiere nerazzurro al 37′ nella sfida tra Danimarca e Svizzera, il commissario tecnico Yakin: “Spero non sia grave”

Vivere una sosta dagli impegni ufficiali di campionato è sempre un buon momento per i club così da poter rifiatare, riorganizzare le idee e allentare un minimo la pressione del termine delle ostilità stagionali sempre più vicine.

Eppure nel caso dell’Inter, come vale per tanti altri grandi club europei, i numerosi calciatori convocati nel giro delle rispettive Nazionali lascia comunque con il fiato sospeso il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi per un rischio moderato di incappare in infortuni di vario genere.

Dopo il ko di Stefan de Vrij con l’Olanda, infatti, è sopraggiunta una nuova notizia sullo stop forzato di un altro elemento importantissimo della rosa dell’Inter in questa stagione. Ovvero il portiere svizzero Yann Sommer. Quest’ultimo, mai assente dai terreni di gioco per problemi di natura fisica finora, ha dovuto arrendersi al dolore lancinante accusato intorno al 37′ della sfida giocata tra Danimarca e Svizzera per gli impegni nazionali in programma in questi giorni.

Il calciatore sarebbe atterrato male sulla caviglia destra a seguito di un’uscita su battuta di un calcio d’angolo in favore dei padroni di casa, causandogli una distorsione. Per motivi precauzionali il commissario tecnico Murat Yakin ha preferito non indugiare oltre, provvedendo immediatamente ad una sostituzione e facendo subentrare al suo posto il secondo portiere, Yvon Mvogo.

Sommer infortunato e apprensione in Nazionale, cambia tutto anche per l’Inter

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle condizioni effettive di Sommer e l’entità dell’infortunio che lo ha colpito, sponda svizzera non traspare comunque il più limpido dei sentimenti per quanto accaduto.

Yakin ha infatti dichiarato di essere preoccupato, nella speranza che “non sia nulla di grave” e che possa riprendersi presto. Una tegola che non affligge tanto la rappresentativa d’oltralpe quanto piuttosto l’Inter di Inzaghi in vista degli ultimi impegni in calendario, a partire da quello contro l’Empoli d’avvio aprile.

Inzaghi potrebbe dover attendere il pieno recupero di Sommer e de Vrij, sfruttando dunque tutte le opzioni a disposizione di ripiego nel reparto difensivo. Tenendo oltretutto in considerazione che anche la situazione di Francesco Acerbi non è ancora del tutto delineata ma non lascia scampo a grandissime speranze. Per i nerazzurri potrebbe trattarsi di una piccola emergenza, con Emil Audero e Yann Bisseck chiamati a fare gli straordinari per stemperare le due (o tre, ndr) pesanti assenze.