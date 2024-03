Un altro affare a zero: Marotta supera Milan e Juve

Nuovo nome di mercato per l’Inter dopo le voci sulla possibile risoluzione anticipata di Acerbi per il caso discriminatorio, ecco tutti i dettagli

Nulla è ancora scritto o dato per certo ma un possibile cambiamento importante nel reparto difensivo è quanto anche i tanti tifosi nerazzurri sparsi in giro per il mondo si attendono, da qui ai prossimi giorni. Con una ricaduta netta, come logico pensare, soprattutto sulla sessione estiva di mercato che si terrà a partire dal prossimo luglio.

Tutto ruoterà infatti sulla presenza o meno del difensore centrale Francesco Acerbi tra le file di Simone Inzaghi, in base a quello che sarà il verdetto definitivo della Procura Federale sul presunto episodio di discriminazione razziale occorso nell’ultimo impegno di campionato dell’Inter contro il Napoli ai danni del brasiliano Juan Jesus.

Nel caso in cui dovesse essere ritenuto colpevole e gli dovesse dunque essere affibbiata una pesantissima squalifica, i vertici dirigenziali nerazzurri potrebbero muoversi a scredito di Acerbi suggerendo una risoluzione anticipata del contratto in essere che lega il calciatore ai colori nerazzurri.

Di conseguenza, sarebbe obbligo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio fare il possibile per garantire al tecnico piacentino un ricambio di livello per la prossima stagione. Ma a prescindere dal destino incerto di Acerbi, le attuali esigenze di mercato ammettono comunque la possibilità di vedere un nuovo volto in squadra specializzato nel reparto difensivo.

Kelly nel mirino dell’Inter come Milan e Juventus, potenziale sostituto di Acerbi

Fra gli ultimi volti noti saliti in primo piano c’è anche quello dell’inglese Lloyd Kelly, attualmente in scadenza di contratto con il Bournemouth militante nel massimo campionato locale di Premier League.

Quest’ultimo ha fatto abbastanza bene finora nonostante un bottino parziale di presenze, impreziosite anche da una rete in FA Cup, e piace non poco ad un paio di club italiani che si sarebbero messi sulle sue tracce già da tempo. Milan e Juventus sarebbero infatti intenzionati a muovere passi importanti per lui e l’Inter sarebbe soltanto l’ultima arrivata, ma non si esclude che i potenziali campioni d’Italia possano avere la meglio nei discorsi con la sua entourage per un affare liscio e senza sbavature. Kelly piace non soltanto per la sua dirompente fisicità ma anche per la facilità nelle letture di gioco e la rapidità, caratteristiche proprie di uno dei vecchi obiettivi di mercato nerazzurri ovvero Tiago Djalò, finito poi nelle mani della formazione rivale bianconera nel corso della passata sessione invernale.