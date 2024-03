Gli tolgono i gradi di capitano: colpo di scena, fascia a Barella

L’ex Cagliari, con all’attivo 2 gol e 7 assist in stagione in maglia Inter, protagonista di una prestazione super in Italia-Ecuador

C’è anche lo zampino di Nicolò Barella nella vittoria conquistata dalla selezione di Luciano Spalletti nella serata di ieri, con gli Azzurri capaci di mettere al tappeto i sudamericani in questo loro secondo confronto amichevole grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e dello stesso Barella, sceso in campo per la prima volta con la fascia da Capitano della propria Nazionale al braccio.

Il classe ’97 ha infatti confezionato una prestazione super, arricchita poi dal gol siglato con ‘lo scavino’ nei minuti di recupero. “Il mio guizzo nel finale? Mi ero lasciato delle energie per lo sprint finale”. Queste le dichiarazioni rilasciate a fine gara dall’attuale numero 23 dell’Inter, in grado di percorrere ogni singolo metro del campo anche nella serata di ieri.

Barella è risultato tra i migliori in campo e non potrebbe essere altrimenti. Sempre attento e puntuale, l’ex Cagliari si è reso protagonista di un solo errore durante il confronto amichevole andato in scena contro l’Ecuador, quello materializzatosi attorno al minuto 11 di gioco, momento in cui ha liberato Caicedo al tiro. A questo punto viene da chiedersi: che non sia il caso di consegnare la fascia di Capitano della Nazionale Italiana di Calcio a Barella piuttosto che a Donnarumma? Questo il dibattito aperto in giornata da alcuni dei più grandi giornali nostrani.

Barella nuovo Capitano della Nazionale al posto di Donnarumma? I quotidiani italiani ci credono

“Non sarebbe meglio che la fascia la indossasse un giocatore di movimento?”. Questa la domanda che si pone ‘Il Corriere della Sera’ in merito a quanto fatto vedere di buono nella serata di ieri da Nicolo Barella, designato Capitano della Nazionale Italiana di Calcio contro l’Ecuador proprio per via dell’assenza di Gianluigi Donnarumma.

Ottimo, di fatto, l’esordio di Barella in Nazionale con tanto di fascia al braccio, a testimonianza di quanto importante sia il classe ’97 non soltanto per l’Inter, ma per l’intero movimento azzurro. Già 51 le presenze collezionate con questa maglia indosso dall’ex Cagliari, impreziosite da 8 reti. L’attuale numero 23 del club meneghino, in grado contro la selezione sudamericana di liberare più e più volte il suo ex compagno di squadra Bellanova al cross, è poi stato ‘premiato’ anche dai principali quotidiani italiani.

Secondo ‘TuttoMercatoWeb.com’, ‘La Repubblica’, ‘Il Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’, la prova fornita da Barella contro l’Ecuador è da 7 pieno in pagella. Non la pensa in questo modo, invece, ‘La Gazzetta dello Sport’, che ha voluto concedere un 7,5 al numero 18 degli Azzurri, premiato a sua volta con un 8 da ‘Il Corriere della Sera’.