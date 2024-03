In Italia per il Milan, poi la firma con l’Inter: “Fisicamente è un mostro”

Dal mancato trasferimento al Milan al passaggio all’Inter per circa 15 milioni di euro: “Come terzo di difesa può fare la differenza”

Giocava ancora in Brasile, ma era in rampa di lancio e desideroso di venire a giocare in Europa. Meglio ancora se in Italia. Alla fine ha raggiunto il suo obiettivo, oggi gioca nell’Inter ma avrebbe potuto indossare la maglia del Milan.

Parliamo di Carlos Augusto e del retroscena che lo vede protagonista quando militava in Patria, al Corinthians. Tra il 2019 e l’inizio del 2020, il laterale brasiliano venne in Italia per avviare le pratiche che gli sarebbero servite a ottenere il passaporto italiano. C’erano dei discorsi avviati con diverse società, specie con il Milan tanto è vero che fece tappa anche al ‘Meazza’, assistendo a una gara dei rossoneri. I discorsi non proseguirono, con il classe ’99 che tornò in Patria. Ma nel nostro Paese ci tornò solo qualche mese più tardi, l’intuizione fu del Monza che lo pagò appena 4 milioni.

Tre anni al Monza, di cui due in Serie B, molto formativi che consentirono a Carlos Augusto di fare il salto in una big. Storia dell’estate scorsa, con l’Inter che formalizzò praticamente in contemporanea la cessione di Gosen all’Union Berlino e il suo acquisto dai brianzoli in prestito con obbligo condizionato per un totale sui 15 milioni. “Non credevo che sarebbe arrivato in nerazzurro – ha confessato a ‘Tuttosport’ Tiago Nunes, allenatore di Augusto al Corinthians – ma dopo aver conosciuto la sua forza, il suo carattere, la resilienza, la capacità di andare avanti, ero certo che si sarebbe fatto valere”.

Per l’allenatore brasiliano, oggi alla guida dell’Universidad Catolica de Chile, il ruolo ideale per Carlos Augusto è quello di braccetto di sinistra della difesa a tre, dove Inzaghi non di rado lo ha impiegato quest’anno: “Come terzo di difesa, sì, perché fisicamente è un mostro e di testa è fortissimo. Sa trattare la palla, è determinato in marcatura e può impostare. Può fare la differenza in quel ruolo. È il laterale europeo più brasiliano che conosco – sottolinea Nunes in conclusione – Sotto alcuni aspetti mi viene da paragonarlo a Branco”.

Carlos Augusto torna con l’Empoli

È stata molto positiva la prima stagione di Carlos Augusto alla corte di Inzaghi. 37 le presenze, per complessivi 1.803′, 1 gol (al Bologna in Coppa Italia) e 3 assist. Il tecnico ha una grande considerazione di lui, lo ha schierato sia sull’out sinistro al posto di Dimarco che in difesa a sinistra in sostituzione di Bastoni.

Infortunatosi a Bologna prima del ritorno Champions con l’Atletico, subì nello specifico un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra, il venticinquenne dovrebbe tornare a disposizione in vista della gara di lunedì prossimo contro l’Empoli.