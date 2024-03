“Lo trovo scandaloso”: clamoroso Inter, Tare al posto di Marotta

“Due mesi fa aveva parlato chiaro e tondo dicendo che non gli interessava la presidenza della Federazione, bensì di avere un Ministero”

Non hanno sorpreso, perché l’intenzione era nota, ma comunque acceso un dibattito le dichiarazioni di Marotta circa un suo addio all’Inter al termine del contratto. Contratto rinnovato un anno fa e che scade a giugno del 2027.

La discussione che è nata verte anche, se non soprattutto sul nome dell’eventuale sostituto pur parlando di una cosa che – a meno di ribaltoni – dovrebbe accadere fra tre anni. Nella diretta Twitch di Tv Play è uscito a sorpresa il nome di Igli Tare, ancora disoccupato dopo la conclusione della lunga avventura alla Lazio.

“Non vedo dirigenti all’altezza di Marotta – ha detto Fabio Santini di ‘Telenova’ – Aggiungo però che trovo scandaloso che un dirigente della qualità e dell’intelligenza di Igli Tare sia senza una squadra. Questo potrebbe essere un nome per il post Marotta, senza dimenticare che attorno all’Ad nerazzurro ci sono dei dirigenti come Ausilio e Baccin che sono molto cresciuti. Magari uno di loro potrebbe prenderne il posto”.

Si parla dell’erede di Marotta, ma pure del futuro dello stesso dirigente interista. Gli piacerebbe, come ha confessato, lavorare per i giovani, e a tal proposito Santini ha svelato a cosa punta nello specifico: “Due mesi fa aveva parlato chiaro e tondo dicendo che non gli interessava la presidenza della Federazione, bensì di avere un Ministero. Abbiamo verificato che è quello della Gioventù. L’attuale Presidente del Consiglio, anni fa, in un governo Berlusconi ebbe questo incarico. Bene, Marotta vuole questo, sempre che non gli diano il Ministero dello Sport”.

Ausilio sta vagliando diverse piste, l’idea è prendere un profilo ‘alla Bisseck’. Tra i profili attenzionati c’è anche quello di #Valentini del Boca Juniors. @RaffaeleAmato14 https://t.co/CPeEHHYtid — Interlive (@interliveit) March 25, 2024

Santini a Tv Play: “Il problema di Zhang con i creditori non riguarda l’Inter”

Santini è poi passato all’argomento Zhang, con il Tribunale d’Appello di Milano che ha dato validità nel nostro Paese alla sentenza di Hong Kong riguardante un grosso prestito – circa 320 milioni di euro – non restituito dal presidente nerazzurro.

“ll fatto che sia inseguito dagli imprenditori della Construction Bank di Pechino è un problema suo personale, non riguarda l’Inter – sottolinea Santini a Tv Play – Se non riuscisse a trovare la quadra con il prestito di Oaktree, automaticamente l’Inter finirebbe nelle mani dello stesso fondo statunitense, il quale ha dato mandato a due banche d’affari di trovare dei compratori”.