Cessione clamorosa dell’Inter: 100 milioni e “plusvalenza importante”

“Abboccamento da parte dell’Arabia”: le ultime di calciomercato Inter nella diretta Twitch di Tv Play

I conti dell’Inter sono in miglioramento, ma – a prescindere dalla permanenza o meno di Zhang – non si può escludere un altro ‘sacrificio’ illustre nel prossimo calciomercato estivo. Del resto il player trading è stata fin qui l’arma vincente della dirigenza nerazzurra

Ad oggi il favorito alla partenza è Denzel Dumfries, se non altro perché ancora in scadenza a giugno 2025: “La cessione sembrava molto vicina qualche settimana fa, considerata la distanza di un milione tra domanda e offerta – ha detto Todisco de ‘Il Giorno’ nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Twitch di Tv Play – Ora invece il giocatore ha capito che non è così facile trovare un altro club con le stesse ambizioni e in grado di garantirgli i 5,5 milioni richiesti. Le parti stanno continuando a trattare. Chiaramente qualora questo accordo non dovesse arrivare entro giugno, penso che una cessione verrebbe presa assolutamente in considerazione”.

Dumfries non ha però un gran mercato, di conseguenza per fare davvero cassa Marotta e Ausilio potrebbero ‘usare’ un altro calciatore. Un super big come Thuram, preso a costo zero, ripetendo così la brillante operazione Onana dell’estate scorsa. Attenzione però pure a Lautaro, vicino sì al rinnovo e desideroso di restare, ma allo stesso tempo colui il quale potrebbe garantire il maggior incasso possibile alla società.

“È all’Inter da diversi anni (quindi il costo a bilancio ben ammortizzato, ndr) e può far ricavare una cifra straordinaria (da 100 milioni in su, ndr), garantendo una plusvalenza importante. Per Lautaro l’estate scorsa c’è stato un abboccamento da parte dell’Arabia, che potrebbe riproporsi, tuttavia debbo dire che finora sia lui che Thuram non hanno manifestato l’intenzione di andare via”.

Lautaro nella Top 10 dei goleador dell’Argentina

A proposito di Lautaro, stanotte contro Costarica è andato a segno (ha messo dentro il pallone del 3-1 finale) interrompendo un’astinenza da gol che ormai durava da ben diciotto mesi.

Per il classe ’97 di Bahia Bianca è una rete importantissima, da record perché gli consente di entrare nella Top 10 dei migliori marcatori della storia dell’Albiceleste. Il centravanti ha raggiunto Leopoldo Luque a quota 22 marcature. In testa c’è Leo Messi con 106.