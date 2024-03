Dumfries in bianconero: Inter, scambio assurdo

Fissato il termine per il rinnovo di Dumfries con l’Inter, se non avviene entro la data stabilita sarà cessione con possibile proposta di scambio da parte del Newcastle in Premier League

All’avvicinarsi inesorabile del finale di stagione ci si avvicina anche, per forza di cose, alla risoluzione dei tanti dubbi che avvolgono ancora il mercato in uscita dell’Inter per la prossima estate. Fra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio c’è sicuramente quello di Denzel Dumfries, ancora legato ad una situazione contrattuale poco chiara e non priva di qualche legittimo interrogativo sul suo futuro a Milano.

Stando al recente stato di forma dell’esterno olandese a disposizione di Simone Inzaghi, pochi dettagli lascerebbero trasparire l’intenzione da parte dell’Inter di voler ancora sfruttare le sue prestazioni per molto altro tempo ancora. Quantomeno non come assoluto protagonista del reparto di riferimento, viste le grandi garanzie date dal collega Matteo Darmian tornato a seconda vita e il recente acquisto Tajon Buchanan etichettato come prospetto per il futuro.

Eppure, per non privarsi a costo zero di una pedina potenzialmente remunerativa nel giugno 2025, la dirigenza proverà in ogni caso a discutere con il suo agente dei termini del rinnovo di contratto che in ogni caso non dovranno superare una data ben specifica. Ovvero quella che anticipa l’avvio della competizione europea in programma intorno alla prossima metà di giugno. Quest’ultima, infatti, lascerebbe pendenti tutti i discorsi di mercato e creerebbe disagi ad ogni club intenzionato a fare movimenti verso l’olandese nell’interesse della formazione nerazzurra cedente.

Newcastle su Dumfries senza rinnovo con l’Inter, scambio improbabile

La richiesta attuale di Dumfries ammonta a circa 5,5 milioni di euro stagionali che tuttavia sarebbero decisamente molti più dei 4 milioni con bonus lanciati da Ausilio di recente. Nel caso in cui tale firma non dovesse sopraggiungere nei prossimi mesi, allora una cessione sarà d’obbligo per poter racimolare il possibile con un solo anno di contratto rimanente.

Considerando all’avvio il dettaglio relativo ad un costo del cartellino comunque ribassato rispetto ai mesi passati, Dumfries non ha grandi ammiratori all’estero per via del suo recente rendimento. Qualche club di medio-bassa classifica in Premier League sarebbe ancora interessato e fra le potenziali super-potenze ci sarebbe il Newcastle, desideroso di un ulteriore rilancio e voglioso di mettere al sicuro il reparto esterno di destra per via dei problemi fisici del baby wonderkid Tino Livramento.

Sul piatto la formazione dei ‘Magpies’ potrebbe aggiungere il cartellino di Emil Krafth, ventinovenne svedese vecchia conoscenza del Bologna in Serie A. L’ipotesi di scambio verrebbe però scartata sul nascere da parte dell’Inter, per la volontà di ricavare soltanto un compenso economico senza mezze misure dalla cessione dell’olandese.