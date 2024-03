Lautaro-Thuram, doppio ‘allarme’ Inter: come stanno le cose

Thuram e Lautaro potrebbero presto fare un dispetto all’Inter: per la dirigenza nerazzurra è già scattato l’allarme

L’arrivo di Taremi non completa l’attacco nerazzurro per la prossima stagione. I titolari, intoccabili, sono l’argentino Lautaro Marinez e il francese Marcus Thuram: al primo anno insieme, sono riusciti subito ad affiatarsi e a fare il bene dell’Inter, ma ci si aspetta che nella prossima stagione possano fare ancora meglio.

Inzaghi conta di poter lavorare come si deve con i due centravanti quest’estate, in ritiro pre-campionato, e di poter associare alla coppia altre due attaccanti di livello. Uno è Taremi, che arriverà a zero dal Porto. E l’altro potrebbe essere un giovane di qualità, uno capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica (Gudmundsson? Laurienté?).

Poi, potrebbe anche essere utile un quinto uomo nel reparto. Uno fra Arnautovic o Sanchez. Oppure un giovane tesserato interista. Come Sebastiano Esposito o Martin Satriano. La cosa certa è che per la prossima stagione l’attacco sarà chiamato agli straordinari, visti i tanti impegni (Champions allargata, Mondiale per Club) e la necessità di non finire di nuovo a dipendere da due soli uomini, com’è accaduto quest’anno.

Un problema potrebbe essere rappresentato dalle Olimpiadi. Sia Lautaro che Thuram hanno dichiarato di essere disponibili a farsi convocare nelle rispettive selezioni olimpiche, per i giochi che si svolgeranno dal 24 luglio al 10 agosto, in sette diverse città francesi. Quindi, in teoria, potrebbero saltare il pre-campionato con l’Inter. E saltare tutte le vacanze, dato che prima delle Olimpiadi sono in programma l’Europeo e la Copa America.

Thuram e Lautaro mettono in difficoltà l’Inter: è allarme Olimpiadi

Ecco perché è possibile parlare di allarme Olimpiadi in casa Inter: difficilmente la dirigenza nerazzurra sarà d’accordo con le intenzioni di Lautaro e Thuram. I due giocatori potrebbero aver mostrato una disponibilità solo apparente, così come conviene a ogni nazionale cui viene chiesto se sarebbe contento di giocare per la selezione olimpica del proprio Paese.

Prima Thuram e poi Lautaro, pungolati da precise domande, hanno fatto sapere di essere a disposizione come fuori-quota, presentandosi dunque come elementi arruolabili dai tecnici che sceglieranno i giocatori da convocare per le Olimpiadi. Henry per la Francia e Mascherano per l’Argentina.

Posto che non esiste obbligo da parte dei club di lasciar andare i propri tesserati ai Giochi al di fuori delle date previste dal calendario FIFA, l’Inter potrebbe comunque presto confrontarsi con i due attaccanti per far loro presente che sarebbe poco conveniente partecipare alle Olimpiadi. Per il club nerazzurro si tratterebbe infatti di dover fare a meno di loro nel primo mese di campionato. C’è da preoccuparsi?

Ovviamente no. Lautaro e Thuram sapranno scegliere insieme alla società ciò che più conviene fare, anche in base all’andamento delle coppe continentali. L’Inter non ha bisogno di fare chiarezza sulla questione. Né Lautaro né Thuram, di fronte a una domanda diretta, avrebbero potuto rispondere “No, non esiste: non sono disponibile per le Olimpiadi“. Lo sanno i giornalisti, le federazioni, i ct e le società.

Il ritorno in campo contro l’Empoli

Durante questa sosta Nazionale, Lautaro ha giocato in tutte e due le partite della sua Nazionale. Nell’ultima, quella contro la Costa Rica, è riuscito anche a sbloccarsi dopo 16 partite senza goal in nazionale. Il Toro è stato autore del 3-1 (in rimonta nell’amichevole giocata negli Stati Uniti, a Los Angeles).

Lautaro sarà l’ultimo a rientrare dei nazionali insieme a Sanchez. Contro l’Empoli, partita in programma il primo aprile, al Meazza Inzaghi schiererà i meno stanchi. Ma con Arnautovic ancora fermo in infermeria, tutti e tre i centravanti disponibili dovranno farsi trovare in condizioni accettabili. Sanchez, in Nazionale, ha ben figurato, accumulando parecchi minuti. Ed è un buon segno.

Sommer, infortunatosi nella partita contro la Danimarca, dovrebbe riuscire a tornare in campo. Anche se Inzaghi potrebbe comunque preferirgli Audero. .A dirigere il match ci sarà il signor Dionisi.