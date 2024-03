“Una nuova avventura”: addio Marotta all’Inter, annuncio improvviso

Le ultime sul futuro dell’Amministratore delegato nerazzurro, il cui contratto termina a giugno del 2027

La scelta era nota, ma le dichiarazioni fatte da Marotta (“alla scadenza del contratto andrò via dall’Inter”) hanno comunque aperto un dibattito sul futuro dell’Ad nerazzurro.

“Credo che Marotta abbia voglia di fare altro“, ha detto l’ex calciatore oggi opinionista Stefano Impallomeni ai microfoni di ‘Tmw Radio’. Il CEO dell’Inter ha confessato che gli piacerebbe lavorare coi giovani, Fabio Santini di Telenova sostiene che punti al Ministero della Gioventù. Il tutto è in ogni caso rimandato al 2027, quando appunto terminerà il contratto con il club nerazzurro. A meno di un addio anticipato, ipotizzabile solamente con l’avvento di una nuova proprietà.

Il ‘semplice’ passaggio da Zhang a Oaktree dovrebbe invece garantire continuità dirigenziale, dunque la conferma dell’intero managament attuale.

🔥#Taremi e #Zielinski, metà se non di più della prossima campagna acquisti dell’#Inter è già stata completata. 💰Tutti e due arriveranno a zero, commissioni escluse. L’iraniano firmerà un biennale con opzione da 3-3,5mln a stagione, il polacco un triennale con opzione da 4-4,5. pic.twitter.com/AXDP65r83u — Interlive (@interliveit) March 27, 2024

Impallomeni, sempre nel suo intervento radiofonico, ‘vede’ il futuro di Marotta al timone della Federcalcio: “All’Inter ha vissuto anni faticosi, in cui è emersa tutta la sua abilità. Penso che faccia bene a mollare e abbracciare una nuova avventura. Io me lo immagino in Federazione, magari come successore di Gravina“.