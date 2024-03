Zhang sta per dire addio all’Inter: “C’è già un compratore”

La proroga concessa da Oaktree al presidente nerazzurro è un vero e proprio ultimatum. La strada è tracciata, il fondo statunitense ha trovato un acquirente

La storia di Suning con l’Inter, iniziata nel giugno 2016 e di Steven Zhang alla guida del club nerazzurro è giunta agli sgoccioli, stando almeno alle ultime notizie del ‘Corriere dello Sport’.

La proroga concessa da Oaktree a Zhang è, come scritto ieri da Interlive.it, un vero e proprio ultimatum. In sostanza un modo per accelerare l’addio di Suning e dello stesso Zhang, al quale il fondo statunitense ha negato la possibilità di riscadenziamento del prestito che, con gli interessi maturati dal 2021 ad oggi, ammonta a quasi 400 milioni di euro.

🔥#Taremi e #Zielinski, metà se non di più della prossima campagna acquisti dell’#Inter è già stata completata. 💰Tutti e due arriveranno a zero, commissioni escluse. L’iraniano firmerà un biennale con opzione da 3-3,5mln a stagione, il polacco un triennale con opzione da 4-4,5. pic.twitter.com/AXDP65r83u — Interlive (@interliveit) March 27, 2024

Con questa proroga, Oaktree ottiene una sorta di garanzia di capitali freschi, cioè più o meno la certezza di recuperare il denaro prestato al presidente dell’Inter. Oaktree avrebbe deciso di prendersi la società, datale in pegno tre anni fa, per poi rivendersela il prima possibile a un ‘vero’ compratore. Che, secondo il quotidiano romano, esiste già.