Colpo a zero in pericolo: entra in scena la Premier

Taremi, Zielinski e non solo: l’Inter ha già fiutato un altro affare a titolo gratuito. Marotta e Ausilio rischiano, però, di non averla vinta questa volta

La formazione vicecampione d’Europa in carica, che oggigiorno vanta il miglior attacco e la miglior difesa nei top 5 campionati europei, ha già prenotato due importanti affari di mercato per l’estate, quelli di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

L’attaccante iraniano e il centrocampista polacco si accaseranno infatti alla squadra di Simone Inzaghi a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro netti a stagione, nel caso dell’ex Rio Ave, e di un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro (queste le modalità con cui il centrocampista di attuale proprietà del Napoli si legherà invece ai nerazzurri).

Non solo, l’Inter ha già individuato un altro possibile rinforzo a zero, quello di Mario Hermoso. Il centrale ora in forza all’Atletico Madrid, che tanto piace a Marotta e Ausilio per via della sua duttilità, si trova in scadenza di contratto, ragion per cui potrebbe finire per separarsi a parametro zero a giugno dalla formazione spagnola.

Anche la Juventus, ad esempio, è una di quelle società che ha posto il nome del classe ’95 in cima alla lista dei propri desideri anche se, nelle ultime ore è spuntata fuori un’altra possibilità, quella che l’ex Real Madrid possa sì finire per dire addio a La Liga ma non per approdare in Serie A, bensì in un altro campionato.

Inter, affare Hermoso a rischio: il difensore spagnolo piace anche in Premier

Nuove conferme riguardo l’interesse riposto dall’Inter nei confronti di Mario Hermoso si sono avute nella giornata di ieri, col club meneghino che starebbe pensando di ingaggiare il classe ’95 a parametro zero a partire dalla prossima estate.

L’ostacolo principale è, però, rappresentato dalla Premier League. Diverse, infatti, le società inglesi che avrebbero già posto il nome del difensore 28enne – con all’attivo 2 gol e 1 assist in stagione – sotto il proprio mirino. Quale, a questo punto, la preoccupazione più grande per Marotta e Ausilio? Quella che il diretto interessato possa finire per approdare nel massimo campionato inglese al termine della stagione.