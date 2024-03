L’ufficialità che scuote l’Inter: maxi offerta per portarlo via

Nuovo scenario a sorpresa per i nerazzurri, che rischiano di perdere un loro pezzo forte a partire già da quest’estate

Si è finalmente conclusa questa ennesima sosta per le Nazionali, anche in questo caso colma di infortuni. Pensiamo, ad esempio, a quelli che hanno colpito i due calciatori di attuale proprietà dell’Atalanta, quali Koopmeiners e De Ketelaere. Non solo.

Questo periodo di fermo si è poi concluso con un importante annuncio, quello di Xabi Alonso, tecnico che sta regalando grandissime gioie alla guida del Bayer Leverkusen (club che non ha ancora perso una sola gara in questa stagione) e che è finito da diversi mesi sul taccuino di importanti società europee, su tutte Bayern Monaco e Liverpool, sodalizi con cui lo spagnolo ha avuto già a che fare in passato quando ancora calciatore.

“Ho avuto un meeting con la dirigenza durante la scorsa settimana, in cui li ho informati della mia decisione di continuare a essere l’allenatore del Bayer Leverkusen anche per la prossima stagione. Credo sia questo il posto giusto per me in questo momento, il mio lavoro qui non è ancora finito”. Dichiarazioni, queste, che hanno immediatamente chiuso le porte al possibile approdo di Xabi Alonso su un’altra panchina.

Quelli di Roberto De Zerbi e Ruben Amorim, nel frattempo, i nomi accostati in questi ultimi tempi – al pari di Xabi Alonso – ai ‘Reds’, ora costretti a loro volta ad andare in cerca di nuove soluzioni. Tra queste, occhio perché s’ha da tenersi in considerazione anche la candidatura di Simone Inzaghi.

Liverpool, è caccia al nuovo allenatore: gli inglesi pensano a Inzaghi

Jurgen Klopp ha già annunciato il suo addio dalla panchina del Liverpool al termine della stagione, questa la ragione per cui la formazione inglese ha avviato da diverso tempo le ricerche per il nuovo allenatore. Oltre ai nomi già spuntati fuori, occhio anche a quello di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino gode infatti degli apprezzamenti da parte del neo DS dei ‘Reds’, quale Richard Huges, dettosi giustamente sorpreso – come tutti del resto – di quanto fatto dall’ex allenatore biancoceleste alla guida dell’Inter in questi ultimi mesi. Chiaro, però, che il Liverpool dovrebbe finire per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un’offerta irrinunciabile per spingere, quantomeno, lo stesso tecnico a prendere in considerazione il suo eventuale addio da Milano, con Inzaghi prossimo al rinnovo col club meneghino, che verosimilmente arriverà al termine della stagione.