“Messo in disparte”: la rivelazione esplosiva su Acerbi

Nuove riflessioni in corso sul centrale nerazzurro, finito al centro del caso Juan Jesus in queste ultime settimane

Francesco Acerbi continua a essere bersagliato via social per via dell’episodio che l’ha visto coinvolto il 17 marzo scorso durante il secondo tempo di Inter-Napoli, col centrale nerazzurro accusato di aver rivolto qualche offesa razziale all’indirizzo dell’attuale numero 5 dei ‘partenopei’, andato a segno nell’occasione contro la sua ex squadra.

A sorpresa, la decisione del Giudice Sportivo è stata quella di assolvere il classe ’88 per incompletezza di elementi. “Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”. Questa la ragione per cui gli organi federali hanno deciso di schierarsi dalla parte dell’ex centrale laziale, che ad ogni modo rischia di sentir parlare ancora a lungo di questa vicenda.

Con un’Inter sempre più vicina a conquistare il suo 20esimo Scudetto, Acerbi potrebbe infatti finire per non godere della stessa importanza della quale avrebbe beneficiato inizialmente, proprio per via del caso in cui si è trovato coinvolto in queste ultime settimane. È di questo avviso anche un volto particolarmente conosciuto all’interno della televisione italiana. Stiamo parlando di Fabrizio Biasin, noto giornalista e appassionato tifoso nerazzurro, che si è così espresso sulla situazione in cui rischia di trovarsi coinvolto il centrale 36enne.

Biasin a Tv Play: “Acerbi mal consigliato. La sua intervista? Per me ha fatto un autogol”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di ‘Libero’, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha parlato a proposito di Francesco Acerbi, in riferimento al caso Juan Jesus e alla seconda stella dell’Inter sempre più vicina. Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa ne penso dell’intervista rilasciata da Acerbi? La società avrebbe preferito il silenzio, ma lui aveva necessità di parlare e ha dunque scelto di affidarsi a ‘Il Corriere della Sera’, il quotidiano più importante d’Italia. Per me ha fatto un autogol, resto inoltre convinto di una cosa. Per me è mal consigliato a livello comunicativo. Le zero giornate di squalifica inflittegli da parte del Giudice Sportivo erano, sono e saranno un male per lui, continuo a dirlo. Tra 3-4 anni, nel momento in cui si parlerà di questa grande stagione dell’Inter, Acerbi potrebbe essere messo in disparte”.