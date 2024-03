Nuovo tentativo per Lukaku: scenario clamoroso

Permanenza incerta alla Roma per il belga, che può quindi finire per dire addio al club capitolino a fine stagione. Già svelata la sua possibile destinazione, coinvolti anche due nerazzurri

Resta ancora da decifrare il futuro di Romelu Lukaku, centravanti rientrato temporaneamente al Chelsea nella passata estate dopo il suo secondo trascorso vissuto in nerazzurro e finito poi per sposare il progetto tecnico della Roma, club che è riuscito a mettere le mani sull’attaccante belga a mezzo di un’operazione in prestito secco annuale il cui costo è pari a 5,8 milioni di euro.

Buona, nel complesso, la stagione di cui si sta rendendo protagonista il classe ’93, con all’attivo 18 gol e 4 assist. A differenza della passata annata, Lukaku sta dimostrando di avere una condizione e un’integrità fisica del tutto differente, visto e considerato che nella scorsa regular-season l’Inter ha dovuto fare a meno dell’ex Manchester United in ben 22 gare.

Ad ogni modo, regna grande incertezza sulla permanenza del belga in quel della Capitale, con l’attaccante 30enne che potrebbe anche finire – a distanza di un anno – per mostrarsi consenziente a uno scenario a cui aveva letteralmente chiuso le porte soltanto qualche mese fa. Stiamo parlando della pista araba, con Lukaku che ancor prima di approdare alla Roma aveva già detto no a un’offerta recapitatagli dalla Saudi Pro League da 50 milioni di euro netti a stagione più un ricco bonus alla firma (l’Al-Hilal il club che si era fatto avanti in quel caso).

Per Lukaku può riaprirsi la pista Arabia Saudita in estate: futuro simile anche per Cuadrado e Sanchez

Romelu Lukaku, a sorpresa, potrebbe finire a distanza di un anno per passare dall’Italia all’Arabia Saudita. La volontà del Chelsea è, infatti, quella di liberarsi del belga a titolo definitivo. Inoltre, ci sarà anche da capire quale tipo di intenzioni avrà la Roma, club chiamato ad attuare nuove riflessioni sul proprio parco attaccanti.

A giugno, infatti, il club capitolino riaccoglierà Andrea Belotti alla base, ora in prestito secco alla Fiorentina. Di mezzo anche la situazione Tammy Abraham, tornato a figurare nell’elenco dei convocati dei giallorossi dopo un anno di tempo. Ciò sta a significare che la Roma rischia davvero di trovarsi con troppe prime punte, tutto questo tenendo conto della complicata qualificazione alla prossima edizione di Champions da parte del club capitolino. Lukaku, quindi, può anche finire per mettere piede nel campionato di Saudi Pro League nella prossima estate. E lo stesso potrebbero fare anche due nerazzurri, quali Alexis Sanchez e Juan Cuadrado, entrambi in forte età avanzata oltre che in scadenza di contratto.