Conferme totali, accordo raggiunto: 100 milioni di euro

Inter, guadagni alle stelle: ora sì che il bilancio è in netta ripresa

Non è passato molto tempo dal 26 marzo scorso, momento in cui il Consiglio d’Amministrazione del club meneghino ha approvato il bilancio economico-patrimoniale semestrale per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023 dell’Inter. Una notizia, questa, che ha immediatamente rallegrato l’intero ambiente nerazzurro assieme all’assoluzione che ha visto protagonista Francesco Acerbi. Non solo.

Ora, a distanza di giorni, la notizia è un’altra. L’Inter, nella prossima stagione, farà infatti registrare perdite ancor più inferiori rispetto alla regular-season ricorrente. Il club attualmente presieduto da Steven Zhang, di fatto, si è già garantito 72 milioni di euro di utile per la prossima annata, ma non è affatto finita qui.

A questi, dovranno essere sommate le entrate garantite dal nuovo main sponsor dei nerazzurri, quale Betsson (nota società svedese che opera nel settore delle scommesse sportive), oltre ai ricavi che garantirà il futuro partner del club meneghino volto a garantire i kit d’allenamento (a dire addio, in questo caso, sarà il marchio Ebay).

La sensazione, a questo punto, è quella che in casa Inter si arriverà a toccare il tetto dei 100 milioni di euro, con un’ulteriore crescita del 20%. Un traguardo, questo, che sarà possibile tagliare anche grazie alle importanti partnership strette dai nerazzurri con Nike, Paramount+ e al futuro ingresso di Qatar Airways, Enel e Bper.

E se quindi i tifosi interisti possono permettersi di vivere sonni tranquilli sul mercato grazie allo splendido operato di Marotta e Ausilio, pronti a garantire un’altra importante campagna acquisti anche nella prossima estate (tenendo naturalmente conto delle possibilità economiche del club), dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ c’è un certo Steven Zhang che può permettersi di tirare un sospiro di sollievo per via delle ottime mosse compiute a livello di merchandising da Alessandro Antonello, attuale responsabile per le attività aziendali dell’Inter.