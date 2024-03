Firma col Milan e mette nei guai l’Inter: 60 milioni

I rossoneri, ieri di scena al ‘Franchi’, rischiano di tendere una beffa clamorosa ai propri cugini rivali. Ecco come

La formazione di Stefano Pioli è stata ospite nella serata di ieri della Fiorentina in uno dei tanti big match presenti in questa 30esima giornata del campionato di Serie A. Un confronto, quello andato in scena soltanto poche ore fa, in cui il Milan ha dovuto fare a meno di una propria pedina fondamentale, vale a dire Theo Hernandez.

Il laterale francese ha rimediato nello scorso turno un cartellino giallo (in seguito all’esultanza compiuta qualche istante dopo il gol) che gli è valso la squalifica proprio nel match contro i toscani, lo stesso Theo Hernandez che, da quel che emerge, potrebbe ben presto firmare il proprio rinnovo coi rossoneri.

Facendo riferimento alla notizia rilanciata da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il club meneghino starebbe pensando di porre sul tavolo un prolungamento di contratto sino a giugno 2029, con l’ex Real Madrid legato oggigiorno al ‘Diavolo’ a mezzo di un accordo valido fino al 2026. Chiaro che, in quel caso, il classe ’97 andrebbe a beneficiare di una somma di denaro superiore rispetto ai 4,5 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti.

Uno scenario di mercato, questo, che rischia di chiudere le porte all’eventuale approdo di Theo Hernandez al Bayern Monaco, club che a quel punto potrebbe provare a ripiegare su un altro calciatore, quest’oggi militante nell’Inter.

Theo-Milan, in caso di rinnovo il Bayern può provare a ripiegare su Dimarco

Il Bayern Monaco è a caccia del potenziale successore di Alphonso Davies. Difficilmente, infatti, il laterale canadese finirà per proseguire la propria avventura in Baviera, complice l’accordo in scadenza a giugno 2025 e l’intesa verbale già raggiunta col Real Madrid.

Questo uno dei principali motivi per cui, a dire il vero, la formazione tedesca è finita per porre sul proprio taccuino il nome del laterale francese, prossimo a poter estendere la durata del proprio accordo col Milan. In caso di fumata bianca, quindi, la squadra attualmente guidata da Thomas Tuchel (tecnico che dirà addio al termine della stagione) potrebbe, da lì in poi, provare a farsi avanti per Federico Dimarco, coetaneo dell’ex Real Madrid e valutato a sua volta sui 60 milioni di euro dall’Inter.