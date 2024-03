Prima volta in stagione: Lautaro, tre posson bastare

Lautaro voglioso di rompere il digiuno con l’Inter in campionato da tre partite mentre cresce l’attesa per il rinnovo di contratto in nerazzurro, tutto da Appiano

Nonostante l’assenza ideale del proprio capitano in zona gol, l’Inter è riuscita comunque a tenere testa in campionato e consolidare il proprio primato in vista dell’ultimo tour de force del finale di stagione. Ma adesso, nonostante tutto, Lautaro Martinez vuol dire basta.

Basta ad un digiuno che per i numeri raccolti finora nell’arco dell’anno sportivo si è protratto per troppo tempo: tre partite senza neppure una marcatura, contro Bologna, Genoa e Napoli andando a ritroso nelle settimane. Più di un mese dall’ultima volta, nel match di recupero giocato e vinto contro l’Atalanta a San Siro con un contributo allo scadere della prima frazione di gioco da parte dell’argentino.

Quest’ultimo ha comunque disputato prestazioni in linea con le attese le volte seguenti, trovando poca incisività soltanto nell’incontro di Champions League poi perso con l’Atletico Madrid che è valso l’eliminazione dalla massima competizione europea. Poi Lautaro ha detto stop, come tutti gli altri compagni di squadra impegnati con le rispettive rappresentative nazionali per gli impegni amichevoli in giro per il mondo.

Lautaro fra fame di gol e rinnovo in arrivo con l’Inter, Zhang sarà la chiave

Proprio in quella circostanza, il ‘Toro’ aveva ripromesso a sé stesso che avrebbe trovato la via del gol anche con l’Albiceleste. Qualcosa che non avveniva da un anno e mezzo. Troppo, per uno come lui. E alla fine è arrivata contro Costa Rica qualche giorno fa, come fosse un segnale che gli ha permesso di rompere la maledizione del digiuno internazionale e rifocillare la lucidità mentale soprattutto per l’Inter.

Ora è tutto pronto per davvero. Lautaro ha mostrato serenità ad Appiano Gentile nel suo giorno di rientro (uno di ritardo rispetto agli altri, ndr) e ha la solita fame agonistica. Potrà sfogarsi contro l’Empoli, una delle prede preferite dell’Inter negli ultimi anni in termini di gol segnati e al tempo stesso iniziare a fare il conto alla rovescia non soltanto per il giorno dello Scudetto ma anche in chiave rinnovo di contratto.

Stando agli ultimi aggiornamenti infatti ormai le carte sarebbero pressoché pronte per essere firmate e mancherebbe soltanto la ratifica da parte del presidente Steven Zhang. Si tratta di un accordo da circa 9 milioni di euro stagionali fatto fruttare soprattutto grazie agli ultimi colloqui avuti fra la sua entourage e la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta, autore di continui tentativi di smorzare la tensione sull’attesa del fatidico momento del rinnovo dell’uomo più prezioso in squadra.