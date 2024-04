DIRETTA Serie A, Inter-Empoli: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Empoli di Nicola nella 30esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita l’Empoli allo stadio Giuseppe Meazza nel monday night di Pasquetta che chiude la trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal pareggio interno contro il Napoli prima della sosta per le Nazionali che ha interrotto una striscia di dieci vittorie di fila in campionato. Lo scopo è quello di tornare subito al successo per fare altri tre passi verso il ventesimo scudetto e mettere alle spalle le polemiche per il caso Acerbi-Juan Jesus. Dall’altro lato gli azzurri di Davide Nicola vengono invece da tre sconfitte consecutive, tutte per 1-0, contro Cagliari, Milan e Bologna: serve un risultato positivo per mettere in cascina punti preziosi nella lotta per non retrocedere. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata l’Inter ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 grazie al gran gol messo a segno da Dimarco. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.